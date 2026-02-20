Jessica Bertram studiert Maschinenbau, doch der Job erfüllt die 43-Jährige nicht. Sie fasst Mut, wagt den Bruch und wird Kuscheltherapeutin.
Sie hat den Job nicht hingeschmissen, weil es nicht geklappt hat. Im Gegenteil: Jessica Bertram kam gut klar in der Männerdomäne als Maschinenbauingenieurin. Die Kunden waren zufrieden, die ausschließlich männlichen Kollegen waren nett, und die 43-Jährige ist sich sicher, dass sie dort eine gute Zeit hätte haben können in einem sicheren und gut bezahlten Job.