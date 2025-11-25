Für "Bugonia" ließ sich Oscarpreisträgerin Emma Stone den Kopf rasieren - aber nur unter einer Bedingung: Regisseur Giorgos Lanthimos musste mitmachen. Die Schauspielerin griff sogar selbst zum Rasierer.
Eine Glatze für die Kunst - das ist selbst in Hollywood keine alltägliche Entscheidung. Doch Emma Stone (37) ging für den derzeit in den deutschen Kinos zu sehenden Film "Bugonia" aufs Ganze und trennte sich von ihrer langen Haarpracht. Allerdings nicht, ohne eine klare Bedingung an den gefeierten Regisseur Giorgos Lanthimos (52) zu stellen.