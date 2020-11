1 Schweigeminute für den ermordeten Lehrer Samuel Paty im Elsass. Foto: AFP

Die Reaktionen auf den Terror von Paris und Nizza zeigen: Die Gefahr der Radikalisierung junger Muslime wird immer noch unterschätzt, kommentiert unsere Kolumnistin Katja Bauer.

Berlin - Sie nennen sich „Muslim interaktiv“, tragen schwarze Kapuzenpullis und einen Mundschutz. Auf ihrer Brust ist ein Emblem aufgedruckt: Es sieht aus wie ein Blutstropfen, in dem die Kaaba von Mekka liegt, das zentrale Heiligtum des Islam. Schweigend steht die Gruppe am Freitagmorgen wie eine kleine Armeeeinheit vor dem Brandenburger Tor.

Eine angeblich islamfeindliche Politik – das ist das, was der Gruppe von Muslimen an diesem Morgen wichtig erscheint. Der Rest Europas ist entsetzt von islamistischem Terror. In Nizza wurde eine Betende in einer Kirche enthauptet und zwei andere erstochen. Zuvor musste der Lehrer Samuel Paty sterben, weil er seine Schüler lehrte, dass es zur Freiheit gehört, Karikaturen gegen den islamischen Propheten Mohamed zu veröffentlichen.

Kein Wort über den Terror

Hier an diesem Morgen wird diese Abschlachterei mit keiner Silbe erwähnt. Der Ort für den Protest ist nicht zufällig gewählt: Hier liegt die französische Botschaft, und hier haben sich nach den islamistischen Terroranschlägen von Nizza, Paris und Bataclan stets viele Menschen zum Gedenken versammelt – darunter auch Muslime, denen es wichtig war, sich von Islamisten zu distanzieren.

Gürtelhiebe gegen Macron

Doch dass radikalisierte Muslime so offensiv Anschläge für ihre Kritik instrumentalisieren, ist neu. Die Show am Brandenburger Tor ist nicht die einzige: Am Abend ziehen Muslime mit „Allahu-Akbar“-Rufen über den Hermannplatz in Neukölln. Später wird ein Video öffentlich, auf dem ein Mann mit weißem Kaftan einen Menschen mit einer Macron-Maske an einem Seil führt und symbolisch mit Gürtelhieben peinigt. Nach Hinweisen ermittelt die Polizei – der Verdacht richtet sich gegen einen syrischstämmigen Youtuber, der ansonsten seine Fans mit Filmen vom Alexanderplatz beglückt, in denen er Nichtmuslimen ein neues iPhone dafür verspricht, dass sie das islamische Glaubensbekenntnis nachsprechen.

Parallelen zur Identitären Bewegung

Die Bilder vom Wochenende werden von einer sehr kleinen Gruppe erzeugt, aber erreichen hohe Aufmerksamkeit. Nicht nur darin gleichen die Aktionen denen der rechtsextremen Identitären Bewegung. Gerade die Gruppe „Muslim interaktiv“ produziert mit Musik unterlegte, moderne Filme, in denen es um muslimische Identität geht, um Stolz, um Kampf. Junge, fitnesstudiogestählte Männer ziehen darin wie in Agentenfilmen los.

Der Verfassungsschutz beobachtet eine Szene, die sich professionalisiert und modernisiert hat und auf die „Lifestyle“-Variante setzt, um Anhänger zu gewinnen. Es gibt Online-Tutorials für Islamkunde und Instagramkanäle mit sechsstelligen Followerzahlen. Mehr als 35 000 Follower hat allein die Gruppe „Realität Islam“, die im Visier der Behörde ist.

Dramatische Warnung

Dieses Stück Wirklichkeit hat die nichtmuslimische Gesellschaft bisher kaum auf dem Radar. Aber an Schulen ist das Thema längst angekommen. Zuletzt hatten Lehrer in der Gaza-Krise berichtet, dass sie dazu lieber keinen Unterricht machten. Das ist sechs Jahre her. Jetzt, nach dem Mord an Samuel Paty haben der Elternausschuss und die Lehrergewerkschaft in Berlin darauf hingewiesen, dass Lehrer Angst hätten, wenn es im Unterricht um fundamentalistische Tendenzen gehe. Diese Warnung ist dramatisch. Noch dramatischer ist die Gefahr, dass sie wieder einfach so verhallt.

