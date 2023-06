1 Der Fahrradhelm hat Fritz Hirschmann vor Schlimmerem bewahrt. Der Aufprall geht ihm ebenso durch den Kopf wie die Frage, ob die Baustelle optimiert werden kann. Foto: Ralf Poller/Avanti

Fritz Hirschmann stürzt in einer Baustelle in Gronau vom Fahrrad und bricht sich das Bein. Er ist froh, dass er glimpflich davonkam – dank seinem Helm. Eine Tragepflicht gibt es aber bislang in Deutschland nicht.









Es gibt Tage, die vergisst man nicht: Fritz Hirschmann hat sich der 25. März ins Gedächtnis eingebrannt. Der Steinheimer ist an diesem Freitagnachmittag bei Bilderbuchwetter mit dem Rennrad im Bottwartal unterwegs. In Gronau bleibt der 72-Jährige jedoch in einer Baustelle an einer Fräskante hängen und stürzt. Noch immer laboriert Hirschmann an den Folgen eines Beinbruchs – und ist sich sicher: „Ohne Helm wäre es böse ausgegangen.“