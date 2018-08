Radfahren in Stuttgart und Umgebung Onkel Tom stimmt ein Loblied auf BB an

Von Peter Lachmann 22. August 2018 - 13:31 Uhr

Ist der Radfahrer wirklich der bessere Mensch? Und wie schaut es mit den anderen Verkehrsteilnehmern aus? Tom Hörner gibt die Suche nach der Wahrheit nicht auf. Seine Feldforschung führt ihn dieses Mal in den Landkreis Böblingen.

Stuttgart - STN/StZ-Radler Tom Hörner ist einfach nicht zu bremsen – zumindest was seinen Redefluss beim Radfahren angeht. Für die vierte Folge der Videoreihe „Onkel Toms Radschläge“ hat sich unser Mann, der von sich behauptet, dass Radfahren ihn zu einem besseren Menschen gemacht habe, im Landkreis Böblingen herumgetrieben.

In der neuen Folge von „Onkel Toms Radschläge“ würdigt Hörner die Radwege im Landkreis Böblingen, die im Winter geräumt würden. Und er stimmt einen Lobgesang auf die Autofahrer in der Gegend an, die, so Hörner, äußerst selbstbewusst auftreten würden. Dies sei ein Landstrich, in dem der Automobilist noch zeige, was er unter der Haube habe.