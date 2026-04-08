Bei den milden Temperaturen sind viele Menschen mit dem Rad unterwegs. Nicht angekündigte Baustellen erschweren auf den Fildern aber immer wieder das Vorankommen. Warum?
Für Monika Knopf ist das Fahrrad seit vielen Jahren das Verkehrsmittel Nummer eins im Alltag. Mehrere tausend Kilometer legt sie das ganze Jahr über zurück. Viel ist sie in ihrer Heimatstadt Leinfelden-Echterdingen und in der Umgebung unterwegs. Immer wieder wird sie dabei jedoch von Baustellensperrungen ohne gute Umleitungsausschilderung überrascht.