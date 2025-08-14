Radfahrausbildung in Stuttgart: Niveau der Radfahrprüfung gesenkt - „damit nicht so viele Kinder durchfallen“

Immer weniger Kinder fahren am Ende der Grundschulzeit sicher Rad – und fallen darum durch die Prüfung in der vierten Klasse. Was Eltern wissen sollten und wie sie gegensteuern können.
Es gib viele Gründe, warum Eltern jetzt mit ihren Kindern Rad fahren sollten. Der Sommer animiert zu Aktivitäten im Freien, die Ferien bieten Gelegenheit für Familienausflüge – und im Herbst beginnt an den Schulen in Baden-Württemberg wieder die Radfahrausbildung in den vierten Klassen. Allein in der Landeshauptstadt nehmen daran jedes Jahr etwa 5000 Schülerinnen und Schüler teil, um ihren Radfahrführerschein zu machen. Doch nach Angaben der Stuttgarter Polizei schaffen zehn bis 15 Prozent von ihnen die Prüfung nicht.