1 Das Ziel ist, Stuttgart zur Radstadt zu machen – das will auch die Stadt. Foto: dpa

Die Stadt weist das Bürgerbegehren der Initiative Radentscheid zurück, der Antrag gilt rechtlich als unzulässig. Dennoch ist das Ziel, Stuttgart zu einer Fahrradstadt zu machen, sagt Oberbürgermeister Fritz Kuhn.

Stuttgart - Monatelang haben sie auf sämtlichen Straßenfesten dieser Stadt Unterschriften gesammelt. Insgesamt hat die Initiative Radentscheid am Ende knapp über 35 000 Unterschriften von Stuttgartern für ihre Bürgerbegehren „für ein fahrradfreundliches Stuttgart“ zusammenbekommen. Die elf Forderungen, die den Radverkehr in Stuttgart sicherer und komfortabler machen sollten, sind aber als Bürgerbegehren so rechtlich nicht zulässig. Zu diesem Schluss kam die Stuttgarter Anwaltskanzlei, welche von der Stadtverwaltung mit der rechtlichen Bewertung beauftragt wurde. Die Stadtverwaltung folgt diesem Gutachten und erklärt das Bürgerbegehren für unzulässig.

Trotzdem will Oberbürgermeister Fritz Kuhn die inhaltlichen Ziele des Radentscheids weiterverfolgen. In der von seinem Referat vorgelegten Beschlussvorlage für den Gemeinderat heißt es, dem Ziel „Stuttgart zu einer echten Fahrradstadt“ zu machen, stimme er zu.

Das Bürgerbegehren sei „Mahnung und Ansporn“ zugleich

OB Kuhn plädiert dafür, „Stuttgart soll eine Stadt des Fahrrads“ werden. Deshalb unterstütze die Stadt ausdrücklich die Ziele des Bürgerbegehrens. Diese seien auch „Mahnung und Ansporn“, um die Situation für Radler auf Stuttgarts Straßen besser zu machen. Etwa 20 Prozent soll der Radverkehr langfristig am Gesamtverkehr ausmachen.

Allerdings, so heißt es in der Vorlage, habe man ja bereits in den letzten Jahren den Etat für den Radverkehr erhöht und auch das Personal für den Radverkehr erhöht. Insgesamt komme man damit auf 7,4 Millionen Euro an Ausgaben für den Radverkehr. „Die Anstrengungen tragen erste, sichtbare Früchte“, heißt es in der Vorlage weiter.

Als wichtigen Baustein sieht der OB die Einführung des regionalen Leihradsystems „Regiorad Stuttgart“ mit 600 Fahrrädern und 150 Pedelecs sowie das Förderprogramm für private Lastenräder – das war tatsächlich überaus erfolgreich. Das Förderprogramm war heiß begehrt, die Nachfrage war weitaus größer als das Angebot. Viele Familien hoffen auf eine Neuauflage im kommenden Jahr.

Ziel des Konzeptes ist es, die bisherigen Maßnahmen zu intensivieren

Die einzelnen Maßnahmen, an denen man ohnehin schon arbeite, wolle man weiter ausbauen, wie zum Beispiel weitere Fahrradstraßen, eine einheitliche Projektsteuerung für alle Radprojekte, eine Überarbeitung des Radverkehrskonzeptes, Fahrradgaragen in Wohngebieten, Abstellplätze um den Hauptbahnhof und eine Kampagne für mehr Sicherheit.

Die Stadtverwaltung werde nun damit beauftragt, in den kommenden Haushaltsberatungen Vorschläge zur Umsetzung dieses Zieles zu machen sowie zur Erhöhung des Radetats und zu weiteren Projekten, die die Radinfrastruktur verbessern.

Aber, so Kuhn, es sei „eine falsche Annahme“, dass die Stadt allen Verkehrsformen, also dem Auto, dem ÖPNV sowie den Radfahrern und Fußgängern eben gleich viel Platz in der Stadt zur Verfügung stellen könne. Der Platz im Kessel ist dafür zu knapp. Das bedeutet eben, dort wo ein Ausbau zugunsten des Radverkehrs erfolgt, muss am Platz für den Autoverkehr gespart werden. Denn, „eine räumliche und zeitliche Einschränkung des ÖPNVs und des Fußverkehrs kommt für die Stadt nicht in Frage.“

Radlern gehen die Vorschläge des OBs nicht weit genug

Was ist eine richtige Fahrradstadt? Die Initiative Radentscheid sieht den Vorschlag des Oberbürgermeisters lediglich als „ersten Schritt in Richtung einer fahrradfreundlichen Stadt“, heißt es wiederum in deren eigener Stellungnahme zu der Vorlage. Denn, was „eine Fahrradstadt ausmacht, beschreibt die Vorlage mitnichten“, sagt Thijs Lucas, Sprecher und Mitinitiator des Radentscheids. So würden die aufgeführten, bereits laufenden Maßnahmen überwiegend einer Qualität entsprechen, die der Radentscheid ausschließe, weil sie nicht mehr dem Stand der Technik entspräche und selbst bei „normgerechter Umsetzung zu gefährlichen Situationen“ führe.

Was genau nicht mehr dem Stand der Technik entspricht, lässt das Papier aber dann auch offen, verweist lediglich auf die von Kuhn genannten 20 Fahrradstraßen, die derzeit in Planung seien. „In der Theorie könnten es echte Fahrradstraßen werden, wie es sie noch nirgends in Stuttgart gibt“, so die Mitglieder des Radentscheids. Die Befürchtung ist aber: Die 20 Fahrradstraßen könnten den Beispielen Tübinger oder Eberhardstraße folgen. Letztere habe einen Zustand, „der eine Fahrradstraße ins Lächerliche führt“.

Am Donnerstag soll die Beschlussvorlage des OBs im Gemeinderat diskutiert werden. Einige Fraktionen wie die Grünen, die SPD die Fraktionsgemeinschaft SÖS-Linke-Plus und die Stadtisten äußerten sich bereits recht positiv zu den Zielen des Radentscheids.