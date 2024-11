Radcross-Bundesliga in Vaihingen: Mit dem Fahrrad über Stock und Stein

Radcross-Bundesliga in Vaihingen

1 Lene Walser vom RSV Vaihingen ging für die Elite der Frauen an den Start. Foto: Günter Bergmann

Wenn das Traditionsrennen nach Stuttgart kommt, herrscht rund um das Hegelgymnasium jedes Jahr Ausnahmezustand. Dieses Mal waren bei den Frauen auch zwei vielversprechende Nachwuchsfahrerinnen des gastgebenden RSV Vaihingen dabei.











Kreuz und quer führt die Strecke über die Festwiese, vorbei am Hegelgymnasium und um den Sportplatz herum. Auf 2,6 Kilometern wechseln sich Wiese, Schotter und Asphalt ab, rasant geht es über Treppen und andere Hindernisse. Es ist der zweite November-Samstag, der jährlich große Tag des RSV Stuttgart-Vaihingen. Vaihinger Radcross – so nennt sich die Veranstaltung. Über alle Klassen hinweg sind rund 250 lizenzierte Fahrer und Fahrerinnen am Start, dazu kommen noch zahlreiche Hobbyradler. Für die Elite der Frauen, die Aktiven, handelt es sich um das achte Rennen der Bundesliga-Saison. Unter ihnen: Lene Walser vom Gastgeberverein.