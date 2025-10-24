Zwischen Böblingen und Sindelfingen: Wo könnte eine Radbrücke über die A81 hin?

Eine neue Fuß- und Radbrücke über die A 81 könnte Böblingen und Sindelfingen besser verbinden. Der Zweckverband prüft die Machbarkeit – und die Lage.
Mit dem Ausbau der Autobahn 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb sowie der Einrichtung einer neuen Umgehungsstraße ändert sich auch im gemeinsamen Stadtteil der Nachbarstädte, dem Flugfeld, einiges. Als zu Beginn des Jahres die angepassten Pläne für die Querspange Ost präsentiert wurden, wussten vor allem zwei Gruppen Kritik zu äußern: die Radfahrer und Fußgänger. Was beim diesjährigen Flugfeldfest geäußert wurde, könnte aber Grund zur Hoffnung geben.