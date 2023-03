6 Die Radbörse in Marbach findet wie gehabt in der Innenstadt statt. Foto: Archiv (Avanti/Ralf Poller

Wer sich günstig ein E-Bike oder ein anderes Fahrrad zulegen will, wird oft auf Radmärkten fündig. Aber wo im Kreis Ludwigsburg gehen die Börsen über die Bühne?









Endlich Frühling, sich endlich wieder auf den Fahrradsattel schwingen und die Natur genießen: Die Vorfreude auf die neue Saison ist bei kleinen und großen Radlern immens. Die Lust auf eine Tour wird freilich umso größer, wenn man sich mit einer Neuanschaffung auf die Reise macht. Aber wo und wie kommt man vergleichsweise günstig an E-Bike, Mountainbike, Kinder- oder Tourenrad? Wahre Fundgruben dafür sind da die Radbörsen – von denen in den kommenden Wochen eine ganze Reihe im Landkreis Ludwigsburg stattfinden.

Stahlrossmarkt in Bietigheim

So können sich Schnäppchenjäger am Samstag, 18. März, von 9 bis 12 Uhr auf dem Bietigheimer Kronenplatz auf dem Stahlrossmarkt umschauen. Mit im Boot ist bei der Veranstaltung der Grünen der örtliche ADFC Bietigheim-Bissingen, der an einem Stand Fragen rund ums Rad beantwortet und Drahtesel auch codiert. Wer letzteren Service in Anspruch nehmen möchte, muss allerdings vorab unter der Telefonnummer 0 71 42 / 5 47 56 Bescheid geben. Für den Kauf oder Verkauf von gebrauchten Fahrrädern ist keine Anmeldung erforderlich. Man kommt einfach vorbei.

Radbörse in Ludwigsburg

Bei der Radbörse des ADFC auf dem Ludwigsburger Rathaushof am Samstag, 22. April, von 10.30 bis 14 Uhr sind die Spielregeln ein kleines bisschen strenger. Wer Fahrräder, Roller, Kinderräder oder Fahrradanhänger feilbieten möchte, muss sein Gefährt am Freitag, 21. April, von 16 bis 18 Uhr an der Justinus-Kerner-Schule in der Mathildenstraße auf dem Schulhof oder am Veranstaltungstag zwischen 9 und 10.15 Uhr direkt auf dem Rathaushof abgeben. Für die Annahme muss ein Personalausweis vorgelegt werden.

Besucher können sich bei der Börse in Ludwigsburg nicht nur mit einem Rad eindecken, sondern sich auch bei der Polizei über Diebstahlsicherung und Helme beraten lassen. Außerdem sind Vertreter der Stadt vor Ort, die auf das Radwegekonzept, Radwegeplanungen und die Aktion Stadtradeln eingehen. Der ADFC codiert zudem Räder.

Fahrradbörse in Marbach

Die Fahrradbörse in der Marbacher Innenstadt stellt stets die SPD auf die Beine, so auch in diesem Jahr, wenn Besucher am Samstag, 22. April, von 10 bis 13 Uhr nach einem passenden Angebot Ausschau halten können. Ein Besuch lohnt sich auch deshalb, weil zeitgleich das Citymanagement einen Aktionstag anberaumt hat. Es soll ein Programm aus Spielen geben, die in Bewegung halten.

Markt in Kornwestheim

In Kornwestheim zeichnen die Grünen dafür verantwortlich, dass ein Fahrradmarkt stattfindet. Am Samstag, 25. März, kann jedermann von 9 bis 13 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz E-Bikes und Co. feilbieten – oder natürlich auch kaufen.

Bazar in Freiberg

Wer in Kornwestheim nicht fündig wird, kann ebenfalls am Samstag, 25. März, sein Glück in Freiberg am Neckar versuchen. Der ADFC lädt für 10 bis 11.30 Uhr zum Fahrradbazar samt Codieraktion am Marktplatzsee ein.

Radbörse in Asperg

Das letzte Samstag im März scheint für Radbörsen ein beliebter Termin zu sein. Denn auch die Grünen in Asperg haben entschieden, am Samstag, 25. März, ihre Fahrradbörse auszurichten. Los geht der Markt auf dem Schulhof der Goetheschule um 12 Uhr, Ende ist gegen 14 Uhr. Von 10.30 bis 11.30 Uhr kann all das, was verkauft werden soll, abgegeben werden. Die Angebotspalette reicht von Rädern über Werkzeug bis hin zu Schutzkleidung, Kindersitzen, Helmen, Rollern, Dreirädern, Inlinern und Rollschuhen.

Auch in Benningen gibt es ein Angebot

Der Startschuss für die Radbörse in Benningen fällt am Samstag, 25. März, um 9 Uhr. Veranstalter ist der örtliche Förderverein Kind und Schule. Die Fahrräder können bis 12.30 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule erworben werden.