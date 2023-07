Leihräder in der Region Stuttgart

1 Fertig zum Losfahren: 16 weitere Standorte haben Regiorad-Stationen. Foto: Lichtgut//Schramm

Das Förderprogramm, mit dem Kommunen von der Region Stuttgart beim Aufbau von Regiorad-Ausleihstationen unterstützt werden, wird stark nachgefragt. Nun kommen weitere 16 Standorte hinzu – aber wo?









Stuttgart - Seitdem der Verband Region Stuttgart den Aufbau der Regiorad-Stationen finanziell unterstützt, wird das Netz der Ausleih-Standorte für Fahrräder und Pedelecs außerhalb Stuttgarts immer dichter. In einer zweiten Förderrunde kommen nun 16 weitere Standorte hinzu, so dass das Netz auf mehr als 200 Stationen wächst, an denen die blau lackierten Räder gegen Gebühr ausgeliehen und zurückgegeben werden können.