Rad-WM: Revanche in Ruanda: Pogacar nach Soloritt wieder Weltmeister

Das erwartete Duell zwischen Pogacar und Evenepoel bei der WM ist früh entschieden. Der Slowene fährt wieder in seiner eigenen Liga. Für die Deutschen enden die Titelkämpfe ohne Medaille.
Kigali - Als Tadej Pogacar seine beeindruckende Kletter-Show im Land der tausend Hügel mit dem erneuten WM-Titel gekrönt hatte, fiel er seiner Verlobten Urska Zigart entkräftet und überglücklich in die Arme. "Ich bin so glücklich, dass ich es geschafft habe. Die Anstiege wurden in jeder Runde härter und härter. Ich musste sehr kämpfen. Die Energie-Reserven gingen zu Ende", sagte Pogacar nach seinem furiosen 66-Kilometer-Solo bei der ersten Weltmeisterschaft in einem afrikanischen Land: "Es war eine unglaubliche Erfahrung und eine erfolgreiche Woche."