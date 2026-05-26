Egal ob zu Burgen, auf Berge oder in Wälder – jetzt steuern wieder Busse mit Fahrradanhängern Ausflugsziele in der Region Stuttgart an. Die Mitnahme der Räder ist kostenfrei.

Mit Linienbussen zu den schönsten Ausflugszielen in der Region Stuttgart fahren und kostenlos Fahrräder mitnehmen, ist seit 1. Mai wieder möglich. Nicht ganz so trainierte Wanderer und Radfahrer können sich so den einen oder anderen Anstieg sparen. Die Fahrzeuge samt Anhänger, die in der Regel von 9 bis 19 Uhr fahren, sind beliebt, das Angebot wird jedoch immer wieder an die Nachfrage angepasst.

Räuberbus – zum 533 Meter hohen Juxkopf Mit der Linie 385 geht es durch den Schwäbischen Wald: Der „Räuberbus“ fährt bis 15. Oktober samstags, sonn- und feiertags von Sulzbach an der Murr eine Runde über Spiegelberg und Großhöchberg. Auf alten Räuberwegen, daher der Name der Linie, lassen sich der 533 Meter hohe Juxkopf samt Aussichtsturm und der „sagenhafte Femelwald“ erkunden. Ein weiterer Tipp des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) ist der Besuch des Glas- und Heimatmuseums. Erreichbar ist die Start- und Endhaltestelle der Linie 385 in Sulzbach an der Murr mit dem MEX 19, MEX 90 oder RE 90.

Der Aussichtsturm auf dem Juxkopf ist auch mit dem Rad ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Avanti/Ralf Poller

Limesbus Nord – zum Römermuseum und zum Limesturm

Die Linien 372 und 377 sind bis Oktober immer samstags, sonn- und feiertags als „Limesbus Nord“ unterwegs. Ab Murrhardt drehen die Fahrzeuge eine Runde über Mainhardt, Großerlach und Sulzbach an der Murr. Empfehlungen des VVS sind der Premium-Wanderweg „Waldklingen“ ab Murrhardt, das Römermuseum Mainhardt und die Limesanlage Heidenbuckel samt Turm. Murrhardt ist ebenfalls mit dem MEX 19, MEX 90 oder RE 90 erreichbar.

Limesbus Süd – zum Felsenmeer und dem Waldsee Fornsbach

Der „Limesbus Süd“ ist bis 18. Oktober immer samstags, sonn- und feiertags mit einem Fahrradanhänger zwischen Kaisersbach, Kirchenkirnberg und Murrhardt unterwegs. Dabei macht die Linie 375 einen Abstecher zum Ebnisee und dem Waldsee Fornsbach. Beide Gewässer zählen neben dem Premium-Wanderweg „Felsenmeer“ und natürlich dem Limes selbst zu den Höhepunkten entlang der Strecke. Auch den Limesbus erreicht man über Murrhardt per MEX 19, MEX 90 oder RE 90.

Dank der Anhänger können Fahrräder bequem transportiert werden. Foto: VVS

Linie 228 – am Ebnisee vorbei nach Kaisersbach

Die Linie 228, die keinen eigenen Spitznamen hat, fährt bis 18. Oktober, sonn- und feiertags, mit einem Fahrradanhänger von Schorndorf über Rudersberg, Althütte und den Ebnisee bis Kaisersbach. Top-Tipps entlang der Strecke sind die Ölmühle Michelau, der Premium-Wanderweg „Höhenzauber“ ab Rudersberg und das Naturschutzgebiet Strümpfelbachtal. Schorndorf ist über den RE 1, den MEX 13 oder die S 2 zu erreichen.

Berg- und Talbus – von Backnang in die Löwensteiner Berge

Der „Berg- und Talbus“ (Linie 467) fährt bis 18. Oktober samstags, sonntags und an Feiertagen vom Backnanger Bahnhof in die Löwensteiner Berge. Der VVS empfiehlt den WeinWanderWeg Aspach, den Skulpturenpfad „Lapidarium“ und die Burg Lichtenberg. Backnang ist mit den S-Bahn-Linien S3 und S4 zu erreichen. Für die Rückfahrt kann der MEX12 oder der MEX18 ab Besigheim genommen werden.

Weinberge unterhalb der Burg Lichtenberg Foto: imago/imagebroker/Michael Weber

Stromer – durchs Kirchbachtal und nach Tripsdrill

Der „Stromer“ (Linie 572) war der erste Rad- und Wanderbus im Landkreis Ludwigsburg. Noch bis 1. November pendelt er samstags sowie an Sonn- und Feiertagen von Bietigheim-Bissingen über Löchgau, Erligheim, Bönnigheim und Freudental bis ins Kirbachtal. Auch ein Abstecher zum Erlebnispark Tripsdrill steht auf dem Programm. Tipps des VVS sind unter anderem der Radweg „Wein & Obstrunde“ Löchgau, der Aussichtspunkt „Weinkanzel“ und der „Weitblickweg Hohenhaslach“ – ein Besinnungs- und Meditationspfad. Verbindung zum Stromer bieten die S5, MEX12, MEX17 oder MEX18 bis Bietigheim-Bissingen.

WeinkulTourer – mit dem Bus durchs Murr- und Bottwartal

Der „WeinkulTourer“ verbindet bis 18. Oktober sonn- und feiertags die Städte Marbach und Besigheim. Die Linie 464 fährt durch malerische Weinlandschaften entlang des Bottwartals. Wie schon beim Berg- und Talbus empfiehlt der VVS den WeinWanderWeg Aspach, den Skulpturenpfad „Lapidarium“ und die Burg Lichtenberg. Verbindungen sind die S4 bis Marbach oder der MEX12 und MEX18 bis Besigheim.

Die Burg Hohenneuffen ist mit der Linie 191 zu erreichen. Foto: Ines Rudel (Archiv)

Blaue Mauer – unterwegs zwischen Teck und Neuffen

Die Linie 191, auch „Blaue Mauer“ genannt, pendelt bis Ende Oktober sonn- und feiertags zwischen Neuffen und Oberlenningen. Die Busse mit Fahrradanhänger passieren unter anderem die Burg Hohenneuffen, den Kelten-Erlebnis-Pfad, das Freilichtmuseum Beuren und die traditionelle Kulturlandschaft um Owen. Man erreicht die Linie 191 mit dem MEX 12, MEX 18 oder RE 6 bis Nürtingen und dann weiter mit der RB 65 bis Neuffen.

Reußenstein – rauf auf die Albhochfläche

Die Linie 170 dreht bis 31. Oktober, sonn- und feiertags, ihre Runden ab Kirchheim/Teck über Weilheim und Wiesensteig bis Schopfloch (Lenningen). Der Bus „Reußenstein“ fährt mit Fahrradanhänger zur gleichnamigen Burgruine. Weitere Höhepunkte sind das Urwelt-Museum Hauff in Holzmaden, die Kugelmühle in Neidlingen und der Obstlehrpfad zwischen Dürnau und Gammelshausen. Der VVS empfiehlt die S1 bis Kirchheim/Teck.

Die Burgruine Reußenstein Foto: Horst Rudel (Archiv)

Forsthaus II – aus der Stadt zum Bärensee

Noch bis 1. November steuert der Rad-Tourer der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) samstags, sonntags und an Feiertagen den Schwarz- und Rotwildpark am Rande des Stuttgarter Westens an. Die Buslinie 92 fährt zwischen 10 und 18 Uhr vom Rotebühlplatz (Stadtmitte) mit einem Anhänger zum Forsthaus II. An beiden Haltestellen können Fahrräder kostenfrei be- und entladen werden. Platz ist für 15 Räder. In dem beliebten Naherholungsziel liegen das Schloss Solitude, der Bärensee und eines der schönsten Waldgebiete der Landeshauptstadt.

Zacke und Stadtbahnen – schweißfrei aus dem Talkessel

Es muss nicht immer ein Bus sein: Die Mitnahme von Fahrrädern ist in Stadtbahnen samstags, sonntags und an Feiertagen ganztägig kostenlos möglich, unter der Woche außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Eine weitere Alternative, um sich den Anstieg aus dem Stuttgarter Talkessel zu ersparen, bietet die Zahnradbahn. Der Fahrradanhänger, der über 22 Stellplätze verfügt, kann täglich ab 5.45 Uhr am Marienplatz beladen werden. Sonntags gilt dieses Angebot erst ab 7 Uhr. Von Degerloch aus kann unter anderem der Stuttgarter Fernsehturm angesteuert werden.