Rachefeldzug des Noch-Ehepaars: Die Stehfests sind bei Promis unter Palmen wieder vereint

In Folge fünf von "Promis unter Palmen" sorgt Edith Stehfest mit ihrer Rückkehr für Aufsehen. Nicht nur Dilara und Maurice trifft das unerwartet, auch Noch-Ehemann Eric erlebt eine böse Überraschung. Die Rache der Stehfests scheint beschlossen - doch ein Kandidat spielt nicht mit.

Maurice Dziwak (27) erwacht zu Beginn der fünften Folge von "Promis unter Palmen" (montags 20:15 Uhr in Sat.1, auch auf Joyn) mit "schlechten Gedanken". Und tatsächlich wartet auf ihn ein Schock. Edith Stehfest (30) kehrt in die Villa zurück. Nachdem Anouschka Renzi (61) die Show in der vergangenen Episode freiwillig verlassen hatte, rückt sie nun nach. Für Maurice und Dilara Kruse (33) dürfte das ein echter Schock sein. Zur Erinnerung: Die inzwischen personell geschwächte Allianz um die beiden hatte Edith zuvor mit einem gezielt eingefädelten Plan aus dem Spiel gedrängt, um das starke (Ex-)Ehepaar Stehfest zu trennen.

Eric Stehfest (36) ist der Einzige in der Villa, der sich über das Comeback seiner Noch-Ehefrau freut. Auch wenn er und Edith kein Paar mehr sind, wollen sie bei "Promis unter Palmen" gemeinsam als Team um den Sieg kämpfen.

Doch auch auf Eric wartet eine unangenehme Überraschung: Edith kehrt mit auffälligen Knutschflecken am Hals in die Villa zurück. Für Eric ist dieses "Souvenir" aus ihrer Zeit außerhalb der Show schlicht "ekelhaft". Später erklärt Edith ihren Mitbewohnern, die Knutschflecke seien als "Mittelfinger" an ihren Noch-Ehemann gedacht gewesen. Der Grund: Eric habe es früher selbst nicht allzu genau mit der Treue genommen.

Disqualifikation beim Kapitänsspiel

Beim Kapitänsspiel können die Stehfests direkt unter Beweis stellen, dass sie trotz allem fest zusammenhalten. Die Stars treten dabei in frei gewählten Zweierteams an, wobei das siegreiche Duo zu den nächsten Kapitänen gekürt wird. Für die Promis heißt es dann: Augen zu und durch. In stinkenden Boxen müssen sie verschiedene Aufgaben meistern - unter anderem einen Luftballon aufpusten.

Franziska Temme (30) und Kevin Wolter (38) sind als erstes Paar fertig. Doch sie werden disqualifiziert. Franzi hatte ihren Ballon nicht mit purer Lungenkraft zum Platzen gebracht, sondern mit den Fingernägeln nachgeholfen. Sieger sind somit die zweitplatzierten Edith und Eric.

Die Rache der Stehfests scheitert

Dem Rachefeldzug der Stehfests scheint damit kaum noch etwas im Weg zu stehen. Eric wählt Maurice in sein Team, Edith entscheidet sich für Dilara. Im Spiel müssen die beiden Vierergruppen am Strand einen schweren Wagen durch den Sand ziehen. Darauf transportieren sie verschiedene Gegenstände - allerdings nur, wenn sie an mehreren Stationen Quizfragen richtig beantworten. Kurz vor dem Ziel fliegt Team Eric zwar ein aufgeblasenes Plastikeinhorn vom Wagen, am Ende reicht es dennoch für den Sieg. Auch deshalb, weil Edith Dilara ihre eigene Taktik zu spüren gibt und ganz bewusst Fehler einbaut.

Eigentlich müsste Edith nun zwei Mitglieder ihres Teams bestimmen, aus denen die Gegner anschließend einen hinauswerfen. Doch die Produktion hält erneut eine Überraschung bereit. Bis auf Edith stehen alle drei Teammitglieder auf der Kippe: Dilara, Franzi und Martin Angelo (31). Zudem entscheidet diesmal nicht das gegnerische Team über den Rauswurf, sondern die Verlierer selbst. Edith, Dilara, Franzi und Martin verfügen jeweils über eine Stimme. Kommt es zu einem Gleichstand, gibt Eric als Kapitän des gegnerischen Teams den Ausschlag.

Die Lage scheint eigentlich eindeutig: Edith stimmt gegen Dilara. Franzi und Dilara dürften geschlossen zusammenhalten und jeweils Martin wählen. Für ihn bleibt also nur eine Möglichkeit, sich über ein Patt zu retten: Er muss ebenfalls gegen Dilara stimmen. Genau das versucht Eric ihm klarzumachen. Doch Martin scheint die Logik dahinter nicht zu durchschauen.

Es kommt, wie erwartet: Edith stimmt gegen Dilara, Franzi und Dilara wählen Martin. Doch weil bei ihm der Kopf aussetzt, hört er auf sein Herz. Statt Dilara nominiert er Franzi, mit der er sich zu Beginn der Folge noch gestritten hatte. Damit gräbt er sich letztlich sein eigenes Grab - nicht aus Überzeugung, sondern weil er den Abstimmungsmodus nicht verstanden hat. Martin ging offenbar davon aus, dass Eric ihn in jedem Fall retten würde.

Nachdem Martin bereits in der ersten Folge gehen musste und nur wegen Silvia Wollnys krankheitsbedingtem Aus zurückkehren durfte, ist nun erneut Schluss für ihn. Diesmal bringt ihn ein Denkfehler um seine zweite Chance. "Wie kann man nur so dumm sein?", fragt er sich selbst fassungslos. Eric und Edith dürften ihm in diesem Moment wohl kaum widersprechen.