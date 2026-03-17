Rachefeldzug des Noch-Ehepaars: Die Stehfests sind bei Promis unter Palmen wieder vereint

In Folge fünf von "Promis unter Palmen" sorgt Edith Stehfest mit ihrer Rückkehr für Aufsehen. Nicht nur Dilara und Maurice trifft das unerwartet, auch Noch-Ehemann Eric erlebt eine böse Überraschung. Die Rache der Stehfests scheint beschlossen - doch ein Kandidat spielt nicht mit.
Maurice Dziwak (27) erwacht zu Beginn der fünften Folge von "Promis unter Palmen" (montags 20:15 Uhr in Sat.1, auch auf Joyn) mit "schlechten Gedanken". Und tatsächlich wartet auf ihn ein Schock. Edith Stehfest (30) kehrt in die Villa zurück. Nachdem Anouschka Renzi (61) die Show in der vergangenen Episode freiwillig verlassen hatte, rückt sie nun nach. Für Maurice und Dilara Kruse (33) dürfte das ein echter Schock sein. Zur Erinnerung: Die inzwischen personell geschwächte Allianz um die beiden hatte Edith zuvor mit einem gezielt eingefädelten Plan aus dem Spiel gedrängt, um das starke (Ex-)Ehepaar Stehfest zu trennen.