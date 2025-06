Race Across America: Influencer-Team um Joey Kelly bei Extrem-Radrennen durch USA

1 Das Team um Joey Kelly beim Start des Rennens in Oceanside, Kalifornien. Foto: -/Kai Moorschlatt/dpa

Beim Extrem-Radrennen „Race Across America“ geht es rund 4 900 Kilometer durch die USA. Ein Team aus acht in Deutschland bekannten Entertainern und Influencern wagt die Herausforderung.











Link kopiert



Ein Team aus acht in Deutschland bekannten Influencern und Entertainern tritt derzeit beim Extrem-Radrennen „Race Across America“ in den USA an - darunter Joey Kelly, Fritz Meinecke, Sascha Huber und Uwe Schüder, bekannt als Flying Uwe. Das Rennen startete laut Veranstalter am Samstag (Ortszeit). „1 Tag Race Across America und jetzt schon tot“, schrieb Fitness-Youtuber Huber als Zwischenupdate unter einem Bild, dass ihn mit hochrotem Kopf zeigt.