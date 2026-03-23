1 Der Mann hatte zunächst eine rote Ampel überfahren. Foto: Eibner-Pressefoto

Beamte überwältigen psychisch kranken Messerstecher in Böblingen mit Pfefferspray und Handschellen.











Link kopiert



Ein 62-jähriger Radfahrer hat am Freitag eine Streifenwagenbesatzung in Böblingen mit einem Messer angegriffen, jetzt sitzt er in der Psychiatrie. Die Beamten hatten den Mann um 11 Uhr in der Parkstraße angehalten, weil er eine rote Ampel überfahren hatte. Während der Kontrolle, so berichtet die Polizei, sei der Mann zusehends aggressiver geworden und habe dabei immerzu auf seinen Fahrradsattel eingeschlagen.