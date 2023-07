1 Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach zwei Diebinnen. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Ein Ladendetektiv hatte zwei Frauen dabei beobachtet, wie sie in der Kosmetikabteilung verschiedene Produkte einsteckten. Als er das Duo auf den Diebstahl anspricht, werden die beiden Frauen aggressiv.









Ein Ladendetektiv hat es am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz des Breuningerland in Ludwigsburg mit zwei aggressiven Diebinnen zu tun bekommen. Der 53-Jährige hatte gegen 17.10 Uhr beobachtet, wie die beiden Frauen in der Kosmetikabteilung von Breuninger mehrere Produkte in eine Tasche steckten, die an einem Kinderwagen hing. An der Kasse bezahlte das Duo jedoch lediglich einen einzigen Artikel. Der Ladendetektiv verfolgte die beiden Frauen bis auf den Parkplatz, wo er sie schließlich ansprach – was mit Beleidigungen quittiert wurde. Die Diebinnen stiegen stattdessen in ihren Wagen, woraufhin der Ladendetektiv sich vor das Fahrzeug stellte. Doch selbst das beeindruckte die beiden Frauen nicht, die ihr Auto einfach auf den Mann zusteuerten und diesem letzten Endes gegen das Bein fuhren, woraufhin der 53-Jährige sich doch noch zur Seite rettete – was die beiden Frauen für ihre Flucht nutzten.