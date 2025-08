Rabatte und freie Eintritte: Was man zur Ehrenamtskarte in Stuttgart wissen muss

In der Modellphase war Stuttgart noch außen vor geblieben, doch jetzt kommt die landesweite Ehrenamtskarte auch in der Landeshauptstadt: Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend einstimmig für eine entsprechende Beschlussvorlage aus dem Referat für Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht gestimmt – auch wenn sich die Begeisterung für das nun beschlossene Modell in Grenzen hält.

„Wir finden dieses System etwas zu bürokratisch. Der Aufwand steht in keinem vernünftigen Verhältnis zum individuellen Ertrag“, sagte der Erste Bürgermeister Fabian Mayer (CDU) am Tag zuvor in der Sitzung des Verwaltungsausschusses. Ein lokales Modell nur für Stuttgart, wie es die CDU-Fraktion gefordert hatte, wurde aber nicht von der Mehrheit des Gemeinderates unterstützt. Deshalb stellten sich nun alle Parteien hinter die landesweite Variante. „Natürlich stehen wir da nicht im Weg“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Alexander Kotz. Nun geht es also an die konkrete Ausgestaltung.

Ab wann gibt es die Ehrenamtskarte?

Die Ehrenamtskarte soll noch im laufenden Jahr eingeführt werden und bis 31.12.2027 gültig sein. Die Stadt informiert auf ihren Kommunikationskanälen, sobald die Beantragung möglich ist. 2026 und 2027 soll dann evaluiert werden, ob sich Stuttgart auch über das Ende der aktuellen Frist hinaus an der Aktion beteiligt. Für die Umsetzung müssen noch zwei Stellen in der Verwaltung geschaffen werden. Auf Landesebene startete bereits im August 2023 eine Testphase in den Städten Ulm und Freiburg sowie im Landkreis Calw und im Ostalbkreis. Ab diesem Sommer soll die Aktion nun sukzessive auf das ganze Land ausgeweitet werden. Damit ist Sachsen-Anhalt mittlerweile das einzige Bundesland, das noch nicht über eine Ehrenamtskarte verfügt.

Wer hat Anspruch auf die Ehrenamtskarte?

Um Zugang zur Ehrenamtskarte zu erhalten, müssen Anwärter mindestens 200 Stunden ehrenamtliches Engagement in den zurückliegenden zwölf Monaten nachweisen können. Die Karte ist dann zwei Jahre lang gültig. Bei gemeinwohlorientierter Projektarbeit gilt ein Minimum von 100 Stunden, dann ist die Karte aber nur ein Jahr gültig. Es ist möglich, verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten miteinander zu kombinieren. Bestimmte Gruppen können auch per Sammelantrag ohne Stundennachweis eine Ehrenamtskarte beantragen. Dazu zählen Freiwilligendienstleistende, Inhaber der Jugendleiter-Card sowie Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks sowie des Katastrophenschutzdienstes.

Wo kann die Ehrenamtskarte eingesetzt werden?

„Wie attraktiv die Ehrenamtskarte wird, hängt davon ab, wie viele Akzeptanzstellen wir in der Stadt finden“, sagte Bürgermeister Mayer. Denn die Stadt ist selbst dafür verantwortlich, Akzeptanzstellen für die Ehrenamtskarte zu finden. Wer die Ehrenamtskarte hat, kann sie im ganzen Bundesland einsetzen. Aktuell gibt es in Baden-Württemberg rund 120 Akzeptanzstellen. Dazu zählen unter anderem eine kostenlose Mitgliedschaft beim Deutschen Jugendherbergswerk bis Ende 2026, ein zehnprozentiger Rabatt auf den Eintritt in das Kloster Bebenhausen sowie in das Neue Schloss Meersburg.

In Stuttgart gibt es ermäßigten Eintritt für das Kindermuseum Junges Schloss, das Landesmuseum Württemberg, das Linden-Museum sowie für die Dauer- und Sonderausstellungen in der Staatsgalerie. Für die Grabkapelle auf dem Württemberg gilt ein zehnprozentiger Nachlass auf den regulären Eintrittspreis. Zudem zahlen Inhaber der Ehrenamtskarte für Vorstellungen im Staatstheater den halben Preis, allerdings nur von Montag bis Donnerstag und ohne Premieren und Sonderveranstaltungen. Langfristig sollen aber auch andere Einrichtungen wie Bäder oder Stadtführungen zur Liste hinzugefügt werden. „Wir haben als Stadt Stuttgart so viel zu bieten, dass wir sicherlich eine attraktive Ausgestaltung hinbekommen werden“, sagte die Grünen-Fraktionssprecherin Petra Rühle.

Wie kann die Ehrenamtskarte beantragt werden?

Liegen die Voraussetzungen vor, können Berechtigte die Karte über ein Onlineformular beantragen. Auch die Vorlage für den Stundennachweis, die von den Organisationen und Vereinen auszufüllen ist, findet sich online. In Ausnahmefällen soll auch eine Beantragung per Post möglich sein. Gibt die Stadtverwaltung den Antrag frei, bekommen die Berechtigten die Karte per Post zugesendet oder können sie abholen. Einziger Haken daran: Die ehrenamtlich geleisteten Stunden müssen dokumentiert sein. Das bringt wiederum zusätzlichen bürokratischen Aufwand mit sich, insofern dies noch nicht geschieht.

Ehrenamtskarte Baden-Württemberg

Vergünstigungen

Eine Übersicht der bereits jetzt verfügbaren Akzeptanzstellen für die Ehrenamtskarte findet sich auf der Website des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration.