Rabatte ohne Ende: Hauptsache billig – Deutschland auf Schnäppchenjagd

Sonderangebote und Rabatte sind derzeit stark gefragt, viele Kunden außerordentlich sparsam. Der Handel gerät dabei immer stärker unter Druck.
Berlin - Wer in diesen Tagen durch deutsche Innenstädte läuft, der könnte meinen, es sei schon Hochsommer. Sonderangebote und Rabatte weit und breit. Den gesetzlich vorgeschriebenen Sommerschlussverkauf gibt es seit Jahren nicht mehr. Der Handel veranstaltet inzwischen einen freiwilligen Schlussverkauf – eigentlich erst Ende Juli. "Bei Rabatten gibt es inzwischen leider fast eine Dauerschleife. Es wird immer mehr", sagt Rolf Pangels vom Handelsverband Textil Schuhe und Lederwaren.