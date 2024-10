Das Wintersemester beginnt, das heißt: Zeit die besten Spartipps aus dem Ärmel zu schütteln, denn das studentische Budget will klug eingeteilt werden. Zum Glück gibt es in der Schwabenmetropole zahlreiche Angebote, bei denen Studenten lohnenswerte Rabatte abstauben können.

Ob hoch hinaus auf den Fernsehturm, verschiedene Museen oder die Flucht ins Grüne – hier sind acht Orte in Stuttgart, an denen Studenten ihr Portemonnaie schonen können, ohne etwas zu verpassen.

Lesen Sie auch

1. Der Kessel von oben

Eines der bekannten Wahrzeichen in Stuttgart: Der SWR-Fernsehtu Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Bei einem Besuch des Stuttgarter Fernsehturmes zahlen Studenten nur 5,50 Euro statt 10 Euro, um ihren Blick über die Stuttgarter Skyline schweifen zu lassen. Das Stuttgarter Wahrzeichen mit 217 Meter Höhe bietet nicht nur einen einzigartigen Ausblick über die Stadt, sondern lädt im Café oder Restaurant zum Verweilen ein.

2. In der Stadt abtauchen

Das Mineralbad Berg ist eines der drei Stuttgarter Mineralbäder. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

In den Thermen Mineralbad Berg, SoleBad Cannstatt und Das Leuze lässt sich entspannt baden, saunieren und relaxen. Das Besondere: Die Bäder werden mit Mineralquellen gespeist, die staatlich als „Heilquellen“ anerkannt sind.

So fühlt es sich fast so an, als wurde man in prickelnden Champagner eintauchen. Studierende zahlen für eine unbegrenzte Badezeit 9,60 Euro anstatt 12 Euro.

3. Tierisch was los

Neben Tieren ist die Stuttgarter Wilhelma für ihre artenreiche Pflanzenvielfalt bekannt. Foto: IMAGO/Dreamstime

Die Stuttgarter Wilhelma zählt zu den meistbesuchten zoologischen Gärten Deutschlands. Hier entdeckt man nicht nur rund 11.000 Tiere, sondern auch etwa 8500 Pflanzenarten aus allen Klimazonen.

Mit einem Studentenausweis zahlen Besucher 14,50 Euro anstelle von 22 Euro für eine Tageskarte.

4. Autofans aufgepasst

Von Oldtimer bis Sportwagen; Im Mercedes Benz Museum gibt es 160 Fahrzeuge zu bestaunen. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/CFOTO

Mit Porsche und Mercedes-Benz sind gleich zwei gigantische Autohersteller im Kessel beheimatet. Wer mehr über deren Geschichte lernen möchte oder einfach nur neugierig ist, kann im Porsche und Mercedes-Museum die verschiedensten Wagen unter die Lupe nehmen.

Studierende zahlen nur je die Hälfte des regulären Preises. Das sind 6 Euro bei Porsche und 8 Euro bei dem Hersteller mit dem Stern.

5. Kultur erleben

Ein Blick über den Eckensee auf die Stuttgarter Staatsoper. Foto: IMAGO/Hackman

Egal, ob ein Besuch der Staatsoper, im Stuttgarter Ballet oder dem Schauspielhaus: Kunstliebhaber aller Art finden in Stuttgart das Abendprogramm, das sie suchen.

Für bestimmte Preisgruppen, je nach Vorstellung, zahlen Studenten 10 Euro für Karten im Opernhaus und 7 Euro im Schauspielhaus und in allen weiteren Spielstätten.

5. Blick in die Sterne

Rund 270 Menschen passen im Planetarium unter die große Kuppel. Foto: IMAGO/Horst Rudel

Für 5 Euro statt 9 Euro sind die ermäßigten Tickets im Planetarium erhältlich. Für alle, die das Weltall schon immer fasziniert hat – oder nach einem langen Uni-Tag einfach mal entspannt in die Sterne gucken möchten.

6. Märchenhaft schön

Der Vorplatz des Neuen Schlosses ist der größte Platz im Zentrum der Stadt. Foto: IMAGO/Herbert Rudel

Wer sich für Schlösser interessiert, kann als Student einen ordentlichen Deal machen: Die SchlossCard enthält 26 Eintrittskarten zum Besuch von 26 bedeutenden Kulturdenkmalen des Landes. Erwachsene zahlen hierfür 39,00 Euro . Für Studenten gibts die Karte bereits für 1 9,50 Euro.

7. Kunst für jeden Geschmack

Im StadtPalais gibt es regelmäßige Sonderausstellungen. Für Studenten sogar kostenlos. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Museen gibt es einige in Stuttgart – nicht nur für Autoliebhaber. Wer mehr über die Geschichte der Stadt erfahren will, kann dies im StadtPalais. Im Alten Schloss, dem größten kulturhistorische Museum im Bundesland, erfahren Besucher mehr über die württembergische Geschichte.

Kunstinteressierte kommen im Kunstmuseum auf ihre Kosten. Lohnenswerte Studi-Rabatte gibt es überall und variieren nach Ausstellung – im StadtPalais ist der Eintritt für Studenten sogar frei.

8. Auf zum Wasen!

Das zweitgrößte Volksfest der Welt: Der Cannstatter Wasen. Foto: IMAGO/Leif Piechowski

Besondere Highlights in Stuttgart sind zudem der Cannstatter Wasen und das Frühlingsfest, bei denen Studenten von speziellen Angeboten profitieren können. So lockt die „Night of Students“ für Hochschulen und Universitäten in der Region mit günstigen Eintritten unter 5 Euro inklusive einem Maß Bier in die Festzelte.

Unsere Empfehlung für Sie Bars in Stuttgart 9 Kneipen, die du als Student kennen solltest Das Wintersemester beginnt und die Studentenkneipen füllen sich wieder mit Leben. Diese neun Bars dürfen bei einer Kneipentour durch Stuttgart nicht fehlen.

Die Landeshauptstadt zu erkunden – das muss für Studenten nicht heißen, tief in den Tasche zu greifen. Neben den bekannten Sehenswürdigkeiten gibt es noch jede Menge Freizeitaktivitäten in Stuttgart, die ermäßigte Preise anbieten. Nachschauen lohnt sich!