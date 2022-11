Rabatte bei Amazon, Mediamarkt & Co.

1 Amazon hält sich mit Rabatten beim Singles Day normalerweise zurück. Foto: imago images/ZUMA Press/Rafael Henrique via www.imago-images.de

Der November lockt mit zahlreichen Rabattaktionen. Den Auftakt macht der Singles Day. Welche Shops teilnehmen und wo es schon jetzt Reduziertes gibt.















Der Singles Day ist sicher nicht der bekannteste der mittlerweile zahlreichen Rabatt-Aktionen. Ursprünglich stammt er aus China und wird dort jedes Jahr am 11.11. gefeiert – den Namen trägt der Tag, weil das Datum aus vier Einsen besteht. Der Tag soll eigentlich als Gegenteil zum Valentinstag verstanden werden. Wer Single ist, beschenkt sich am 11. November also selbst, statt einen Partner oder eine Partnerin.

Diese Shops nehmen Teil

Mittlerweile ist der Tag auch in Deutschland fester Bestandteil des Kalenders vieler Onlineshops. Und die bieten teilweise kräftig Rabatte auf ihre Produkte. Eine Auswahl:

Mediamarkt startet schon am 10. November um 20 Uhr mit den ersten Aktionen. Auch das Schwester-Unternehmen Saturn geht am 10. November um 20 Uhr mit den ersten Singles-Day Angeboten online. Gerade Technik-Begeisterte werden dort sicher auf ihre Kosten kommen.

Lidl bietet schon im Vorfeld einige Countdown-Deals an. Zudem kann man sich mit einem Gutscheincode die 4,95 Euro Versandkosten sparen. Zum 11. November wird es dann weitere heruntergesetzte Produkte geben.

Der Onlineshop von Aldi lockt am 11. November ebenfalls mit Rabatten. Unter anderem gibt es einen Gasgrill, einen Saugroboter sowie einen Ultra-HD-Fernseher zum gesenkten Preis zu kaufen.

Schon seit dem 8. November gibt es bei Otto 15 Prozent Rabatt auf alles aus der Kategorie Mode und Wohnen. Die Aktion endet zum 11. November – ob am Singles Day selbst neue Rabatte folgen werden, ist noch nicht klar.

Amazon ändert Umtausch-Regeln vor den Feiertagen

Online-Primus Amazon hält sich beim Singles Day bedeckt, obwohl der Versandriese bei Rabattaktionen sonst immer ganz vorne mit dabei ist. In den vergangenen Jahren gab es keine besondere Rabatt-Aktion zum Singles Day, stattdessen fokussierte sich Amazon auf die beiden anderen Aktionstage im November.

Diese Rabatt-Tage gibt es im November

Der November ist vermutlich der Lieblings-Tag der Shopper. Neben dem Singles Day am 11. November gibt es auch noch den Black Friday am 25. November sowie den Cyber Monday am 28. November, die beide mit kräftigen Reduzierungen locken werden.