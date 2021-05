Stuttgarter OB zu Unruhen in der Stadt Nopper bedauert schlechtes Ende eines guten Tages

Stuttgarts OB Frank Nopper bedauert das schlechte Ende eines guten Samstags: „Es ist höchst bedauerlich, dass der Eröffnungssamstag, der tagsüber so gut begonnen hat, am späten Abend so schlecht ausgeklungen ist. Tätlichkeiten, Sachbeschädigungen und Beleidigungen von Polizeibeamten sind durch nichts zu rechtfertigen.“