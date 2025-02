Der Raabinator erhält ein weiteres Unterhaltungsformat. Ab dem 27. Februar sitzt er spätabends am Pokertisch. Vielen Zuschauern dürfte das bekannt vorkommen.

Der Fernsehsender RTL nimmt für sein neues Aushängeschild Stefan Raab eine weitere Show ins Programm. „Raabs Pokernacht“ wird erstmals am 27. Februar, einem Donnerstag, um 22.35 Uhr über den Bildschirm laufen, wie der Kölner Privatsender mitteilte.

In der Sendung begrüßt der 58-Jährige zusammen mit seinem Kollegen Elton drei weitere prominente Spieler am Kartentisch. Ein Wildcard-Gewinner erhält über Qualifikationsturniere auf der Website GGPoker.de die Chance, mit den Stars am Tisch zu sitzen.

Sechs Folgen der Poker-Show sind geplant

Gemeinsam bluffen und zocken sie um 100.000 Euro. Sechs Folgen der Poker-Show sind den Angaben zufolge in diesem Jahr bei RTL geplant. Spielart ist die beliebte Variante „Texas Hold’em“. RTL weiter: „Kommentator ist Poker-Experte Michael Körner, der das Spiel mit Insider-Wissen und spannenden Einblicken für die Zuschauer begleitet.“

Von 2006 bis 2016 hatte Raab bereits bei seinem früheren Sender ProSieben eine Poker-Sendung gehabt.