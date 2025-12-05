Raab, Villa der Versuchung und mehr: Top oder Flop? Diese neuen TV-Shows liefen 2025 an

Stefan Raab schickte gleich mehrere Formate ins Rennen, Steffen Henssler kochte sich um Kopf und Kragen und Realitystars stellten sich diversen neuen Challenges. Doch welche neuen Shows konnten 2025 überzeugen?
Das Fernsehjahr 2025 hatte es in sich: Die Sender experimentierten mit neuen Formaten, die mal mehr, mal weniger beim Publikum zündeten. Stefan Raab (59) brachte gleich mehrere neue Shows an den Start und auch Koch- und Trash-TV-Macher waren nicht faul - doch nicht jede ambitionierte Idee wurde zum Quotenhit.