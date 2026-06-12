Das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika hat beim ZDF sofort die 10-Millionen-Marke geknackt. Mit 46,5 Prozent Marktanteil war das ZDF am Donnerstagabend klarer Favorit im TV-Programm - und sogar das "heute-journal" in der Halbzeit wurde zum Quotenrenner.
10,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten laut AGF/GfK-Daten im Schnitt das ZDF ein, um am Donnerstagabend die erste WM-Partie zu verfolgen. Das Match zwischen Mexiko und Südafrika, das mit zwei Toren für einen der WM-Gastgeber und gleich drei roten Karten reichlich Gesprächsstoff lieferte, schaffte einen Marktanteil beim Gesamtpublikum von 46,5 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen kletterte er auf 57,7 Prozent, in der besonders umworbenen Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar auf 65,6 Prozent.