Das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika hat beim ZDF sofort die 10-Millionen-Marke geknackt. Mit 46,5 Prozent Marktanteil war das ZDF am Donnerstagabend klarer Favorit im TV-Programm - und sogar das "heute-journal" in der Halbzeit wurde zum Quotenrenner.

10,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten laut AGF/GfK-Daten im Schnitt das ZDF ein, um am Donnerstagabend die erste WM-Partie zu verfolgen. Das Match zwischen Mexiko und Südafrika, das mit zwei Toren für einen der WM-Gastgeber und gleich drei roten Karten reichlich Gesprächsstoff lieferte, schaffte einen Marktanteil beim Gesamtpublikum von 46,5 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen kletterte er auf 57,7 Prozent, in der besonders umworbenen Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar auf 65,6 Prozent.

Für das ZDF sind das Zahlen, mit denen man in Mainz zufrieden sein darf - zumal der Vergleich mit früheren Turnieren zeigt, wie stark der Donnerstagabend tatsächlich war. Bei der Europameisterschaft 2021 hatte das Eröffnungsspiel laut "DWDL" die Zehn-Millionen-Marke knapp verfehlt. Die Winter-WM 2022 in Katar - hierzulande wegen des ungewohnten November-Termins ohnehin ein schwieriger Fall - brachte beim Auftakt nur 6,21 Millionen. Und die Heim-EM 2024 mit deutscher Beteiligung zum Auftakt war naturgemäß ein Sonderfall.

Das "heute-journal" schlägt die WM

Ein bemerkenswertes Kuriosum lieferte die Halbzeitpause: Das kurze "heute-journal" erreichte im Schnitt sogar 10,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - und war damit nach den vorläufigen Daten formal der meistgesehene Sendebeitrag des Tages, noch vor dem Fußball selbst. Ein Indiz dafür, dass die Reichweite im Spielverlauf weiter zugelegt hat und das Publikum zur Halbzeit seinen Höchststand hatte.

Das ZDF startete seine WM-Berichterstattung schon weit vor dem Anpfiff. Ab 17:15 Uhr lief die Vorberichterstattung, die gemäß "DWDL" bis 19 Uhr im Schnitt 1,88 Millionen Zuschauer anzog - ein Marktanteil von 16,3 Prozent. Zwischen 19:28 Uhr und 20:38 Uhr, kurz vor und während der Aufwärmphase, waren es bereits 5,16 Millionen Menschen und 25,5 Prozent Marktanteil. Auch nach dem Abpfiff riss der WM-Sog nicht ab. Die Nachberichterstattung ab 23:09 Uhr verfolgten noch 3,8 Millionen - bei bemerkenswerten 33,9 Prozent Marktanteil insgesamt und 50,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ein Faktor bleibt bei der Gesamtbetrachtung allerdings offen: wie viele Zuschauer parallel bei MagentaTV eingeschaltet haben. Die Telekom überträgt in dieser WM mehr Partien exklusiv als je zuvor und ist der einzige Anbieter, der alle 104 Spiele des Turniers zeigt. Da unabhängig gemessene, vergleichbare Quoten für MagentaTV nicht vorliegen, lässt sich die tatsächliche Gesamtreichweite des Eröffnungsspiels nicht abschließend beziffern.

Für seine ausführliche Berichterstattung hat der Sender ein Staraufgebot aufgestellt. Neben Thomas Müller sind unter anderem Robert Andrich und Jonas Hofmann als Fußballprofis im Expertenteam. Außerdem sind mit Mats Hummels, Jürgen Klopp, Tabea Kemme, Micky Beisenherz und Fan-Experte Tom Kaulitz weitere große Namen mit dabei. Moderiert wird von Johannes B. Kerner und Laura Wontorra.