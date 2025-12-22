Quoten-Check: Wie kam die Tatort-Doppelfolge beim TV-Publikum an?

Erstmals zeigte Das Erste am Sonntag zwei zusammenhängende "Tatort"-Folgen direkt hintereinander. In dem Doppelschlag feierte Denis Moschitto seinen Einstand als Kollege von Wotan Wilke Möhring in Hamburg. Die Quoten waren ordentlich, zumindest bei Teil eins.
Novum beim Hamburger "Tatort": Der neue Darsteller Denis Moschitto (48) durfte am Sonntag (21. Dezember) gleich in einer Doppelfolge als Partner von Wotan Wilke Möhring (58) ran. Auf dem gewohnten Sendeplatz um 20:15 Uhr lief zunächst "Tatort: Ein guter Tag", direkt im Anschluss folgte um 21:45 Uhr "Tatort: Schwarzer Schnee".