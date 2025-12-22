Quoten-Check: Wie kam die Tatort-Doppelfolge beim TV-Publikum an?

Erstmals zeigte Das Erste am Sonntag zwei zusammenhängende "Tatort"-Folgen direkt hintereinander. In dem Doppelschlag feierte Denis Moschitto seinen Einstand als Kollege von Wotan Wilke Möhring in Hamburg. Die Quoten waren ordentlich, zumindest bei Teil eins.

Novum beim Hamburger "Tatort": Der neue Darsteller Denis Moschitto (48) durfte am Sonntag (21. Dezember) gleich in einer Doppelfolge als Partner von Wotan Wilke Möhring (58) ran. Auf dem gewohnten Sendeplatz um 20:15 Uhr lief zunächst "Tatort: Ein guter Tag", direkt im Anschluss folgte um 21:45 Uhr "Tatort: Schwarzer Schnee".

Beim ersten Teil schalteten laut der AGF Videoforschung 7,22 Millionen Menschen ein. Ein gutes, aber kein überragendes Ergebnis. Zum Vergleich: Die zehn erfolgreichsten "Tatort"-Filme des Jahres 2023 verfolgten mindestens 8,85 Mio. Zuschauer. "Tatort: Ein guter Tag" kam auf einen guten Marktanteil von 27,7 Prozent.

Deutlicher Verlust bei Teil 2

Der zweite Part hatte mit einem deutlichen Zuschauerschwund zu kämpfen. Um 21:45 Uhr schauten bei "Tatort: Schwarzer Schnee" nur noch 5,82 Personen zu. Der Marktanteil blieb mit 27,4 Prozent aber nahezu stabil. Dies deutet darauf hin, dass viele Zuschauer nicht zu einem anderen Sender wechselten, sondern ganz ausschalteten.

Zahlen aus der Mediathek liegen noch nicht vor. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass viele Fans, die den ersten Teil live im Fernsehen verfolgt haben, die Fortsetzung im Stream nachholen werden.

Die guten Quoten sind beachtlich, da Das Erste den Zuschauern einiges zumutete. Neben der Länge arbeitete der "Tatort"-Doppelschlag oft mit Untertiteln. Schließlich ermittelte Bundespolizist Thorsten Falke (Möhring) mit seinem neuen Kollegen Mario Schmitt (Moschitto) und der Unterstützung durch die niederländische Kommissarin Lynn de Baer (Gaite Jansen, 33) aus Den Haag an der deutsch-niederländischen Grenze gegen ein internationales Drogenkartell.