Barbara Schöneberger und Stefan Raab stehen im März für eine neue Quizshow gemeinsam vor der Kamera. RTL hat nun weitere Details zu Sendetermin und Konzept von "Wer weiß wie wann was war?" bekanntgegeben.
Die beiden Showgrößen Stefan Raab (59) und Barbara Schöneberger (51) stehen im März für ein neues Quizformat vor der Kamera. RTL hat nun neue Details zu der Zusammenarbeit der beiden Entertainer bekannt gegeben: Unter dem sperrigen Titel "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" schickt der Kölner Sender das Duo an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen zur Primetime auf eine nostalgische Quizreise durch Popkultur und Zeitgeschichte.