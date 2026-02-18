Barbara Schöneberger und Stefan Raab stehen im März für eine neue Quizshow gemeinsam vor der Kamera. RTL hat nun weitere Details zu Sendetermin und Konzept von "Wer weiß wie wann was war?" bekanntgegeben.

Die beiden Showgrößen Stefan Raab (59) und Barbara Schöneberger (51) stehen im März für ein neues Quizformat vor der Kamera. RTL hat nun neue Details zu der Zusammenarbeit der beiden Entertainer bekannt gegeben: Unter dem sperrigen Titel "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" schickt der Kölner Sender das Duo an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen zur Primetime auf eine nostalgische Quizreise durch Popkultur und Zeitgeschichte.

Drei Generationen, ein Ziel Das Konzept der Show ist simpel: Es geht um das kollektive Gedächtnis Deutschlands. Das Studiopublikum ist dabei selbst Teil der Show: Unterteilt in drei Generationen im Alter von 20 bis 39 Jahren, 40 bis 59 Jahren und über 60 Jahren treten die Zuschauerinnen und Zuschauer gegeneinander an.

Unterstützt von jeweils zwei prominenten Paten pro Team müssen knifflige Multiple-Choice-Fragen aus den Bereichen Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte gelöst werden. Die Frage "Weiß man es wirklich noch oder fühlt es sich nur so an?" soll sich durch die gesamte Show ziehen. Es geht um bis zu 100.000 Euro, die am Ende unter der siegreichen Zuschauergruppe aufgeteilt werden.

Die Show setzt dabei laut Presseankündigung auf maximale Inszenierung: Die Showband Heavytones sorgt für den passenden Sound und inszeniert musikalische Rätsel live, Geschichte wird durch echte TV-Schätze wieder lebendig.

Die zwei Folgen der von Raab Entertainment produzierten Show sind am 14. und 21. März jeweils um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen und anschließend zum Streamen bei RTL+ verfügbar. Ob danach weitere Folgen geplant sind, ist nicht bekannt.

Stefan Raab bleibt RTL-Zugpferd

2026 steht bei RTL erneut ganz im Zeichen von Stefan Raab: Bereits am 11. Februar kehrte der Entertainer mit seiner "Stefan Raab Show" ins RTL-Abendprogramm zurück - allerdings mit einer neuen Sendezeit: Die Show läuft nun immer dienstags um 22 Uhr bei RTL+ und am Donnerstag in der Late-Night bei RTL um 23:15 Uhr. Zuvor lief die Sendung mittwochs um 20:15 Uhr. Im Frühjahr 2026 kehrt zudem "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" mit einer neuen Ausgabe zurück.