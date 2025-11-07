Ein musikalisches Vater-Sohn-Duo fordert heute Abend den Olymp heraus. Ob sie auch in der Quizarena harmonieren, zeigt sich im Ersten.
Die Gäste: Matthias und Julian Reim im Duell mit dem Olymp
In der heutigen Ausgabe des „Quizduell-Olymp“ treten Matthias Reim und sein Sohn Julian Reim gemeinsam an. Der erfahrene Schlagersänger, dessen Karriere über sechs Millionen verkaufte Tonträger umfasst, hat sein musikalisches Talent an die nächste Generation weitergegeben. Nun wollen die beiden beweisen, dass sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Wissensduell ein eingespieltes Team sind.