Ein musikalisches Vater-Sohn-Duo fordert heute Abend den Olymp heraus. Ob sie auch in der Quizarena harmonieren, zeigt sich im Ersten.

In der heutigen Ausgabe des „Quizduell-Olymp“ treten Matthias Reim und sein Sohn Julian Reim gemeinsam an. Der erfahrene Schlagersänger, dessen Karriere über sechs Millionen verkaufte Tonträger umfasst, hat sein musikalisches Talent an die nächste Generation weitergegeben. Nun wollen die beiden beweisen, dass sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Wissensduell ein eingespieltes Team sind.

Das Vater-Sohn-Gespann tritt gegen den „Olymp“ an – bestehend aus drei der besten Quiz-Köpfe Deutschlands. Sollten die prominenten Herausforderer gewinnen, geht die Gewinnsumme von 10.000 Euro wie immer an einen guten Zweck.

Ausstrahlung: Die Sendung läuft am Freitag, 7. November 2025, um 18:50 Uhr im Ersten. Eine Wiederholung gibt es am Freitag, 5. Dezember 2025, um 15:10 Uhr im hr.

Die Moderatorin: Esther Sedlaczek führt durch den Abend

Seit August 2022 moderiert Esther Sedlaczek den „Quizduell-Olymp“ und ist längst das Gesicht der Sendung. Die gebürtige Ost-Berlinerin studierte Modejournalismus, Medienkommunikation sowie Politik und Verwaltungswissenschaften, bevor sie als Sportmoderatorin bei Sky bekannt wurde. 2021 übernahm sie die Bundesliga-Moderation in der ARD-Sportschau, später folgte die Nachfolge von Jörg Pilawa beim „Quizduell“. Auch die Samstagabendshow „Frag doch mal die Maus“ zählt zu ihren Formaten. Sedlaczek lebt mit ihrer Familie in München.

In der ARD Mediathek verfügbar

Wer die Sendung verpasst, kann sie bequem online nachholen: Der „Quizduell-Olymp“ vom 7. November 2025 steht nach der Ausstrahlung 30 Tage lang in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

Regeln & App: Mitspielen und mitgewinnen

Beim „Quizduell-Olymp“ treten prominente Gäste gegen den Olymp an – drei erfahrene Quizprofis: Marie-Louise Finck, Thorsten Zirkel und Prof. Eckhard Freise. Gespielt wird in mehreren Runden, die über Wissen und Strategie entscheiden. Im Finale geht es um die Gewinnsumme von 10.000 Euro.

Parallel zur TV-Ausstrahlung können Zuschauer über die ARD Quiz App selbst mitspielen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Registrierung genügt. Alle App-Spieler haben die gleichen Gewinnchancen – unabhängig von der Zahl oder Richtigkeit der beantworteten Fragen.