Quiz zur US-Wahl: Fänden Sie sich zurecht im Weißen Haus?

Am 5. November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Entweder Donald Trump kehrt nach vier Jahren Abwesenheit zurück ins Weiße Haus. Oder Kamala Harris zieht vom Number One Observatory Circle, ihrer Residenz als Vizepräsidentin, wenige Meilen weiter in die weltberühmte weiße Villa mit dem Säulenportal. Beides ist ähnlich wahrscheinlich, die Umfragen sagen ein extrem enges Rennen voraus.

Höchste Zeit, sich vorzubereiten und sich ein bisschen – nützliches und unnützes – Wissen zum Schaltzentrum der Macht in Washington drauf zu schaffen. Würden Sie sich im Weißen Haus zurecht finden? Öffnen Sie die richtige Tür zum Oval Office? Und wo residiert eigentlich die First Lady – oder, sollte Harris gewinnen, bald ein First Gentleman? Testen Sie Ihr Wissen, das Quiz beginnt gleich hier:

Was wissen Sie über die Geschichte des Amtssitzes des US-Präsidenten? Und was über seine früheren und aktuellen Bewohner? Wie viel Zimmer hat das Weiße Haus? Und was verbirgt sich in seinem Keller? Finden Sie’s heraus!

