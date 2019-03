1 Heißt das Gebäude Königs-, Prinzen-, Stadt- oder Wilhelmspalais? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz. Foto: Stadtpalais Stuttgart

Am 23. März findet die Lange Nacht der Museen zum 20. Mal statt. Doch wie gut kennen Sie die Stuttgarter Mueseumslandschaft eigentlich? In unserem Quiz können Sie ihr Kunst- und Kulturwissen auf die Probe stellen.

Stuttgart - In Stuttgart gibt es ein Schweinemuseum. Es befasst sich mit der Kunst- und Kulturgeschichte des Schweins. Doch in welchem Stadtteil befindet sich dieses außergewöhnliche Museum? Ist es in Gablenberg, Gaisburg oder in Ostheim zu finden? Passend zur Langen Nacht der Museen am 23. März haben wir uns für Sie ein Museumsrätsel ausgedacht. Testen Sie Ihr Wissen und erfahren Sie, ob Sie ein hervorragender Museumskenner sind.

Programm der Museumsnacht

An der 20. Langen Nacht der Museen am 23. März nehmen von 19 bis 2 Uhr mehr als 80 Museen in der Landeshauptstadt teil. Interessierte Besucher können diese ab 18:45 Uhr mit Shuttle-Bussen auf verschiedenen Routen oder mit der Stadtbahn erreichen. Ein Ticket kostet 19 Euro, Kinder (6-14 Jahre) zahlen 4 Euro. Die meisten teilnehmenden Museen und alle Vorverkaufsstellen verkaufen die Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse. Karten gibt es auch über die Ticket-Hotline unter: 0711 6015444