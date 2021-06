1 Frankreich wurde 2018 Weltmeister und trifft bei der EM 2021 auf Deutschland. Foto: imago/Laci Perenyi

An diesem Dienstag steigt das EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich. In unserem großen Quiz können Sie zeigen, was Sie über den ersten Gegner des DFB-Teams wissen.

Stuttgart - Bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 steht an diesem Dienstag das erste Spiel für das Team des DFB an. Von 21 Uhr an bekommt es die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw mit Frankreich zu tun.

In unserem großen EM-Quiz können Sie Ihr Fachwissen zum französischen Nationalteam testen. Insgesamt zehn Fragen haben wir an dieser Stelle für Sie zusammengetragen.

<section><h2>EM-Quiz: Gruppengegner Frankreich</h2><p><p>Zehn Fragen rund um die französische Nationalmannschaft</p></p></section><section><h2><h2><strong></strong><del></del>Wann war die französische Nationalmannschaft zuletzt Europameister?</h2></h2></section><section><h3><h2><strong></strong>Von welchem französischen Verein wechselte Benjamin Pavard 2016 zum VfB Stuttgart?</h2></h3></section><section><h3><h2>N'Golo Kanté ist der Liebling der Massen. Aber bei welchem Verein spielt er?</h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Wer ist der Kapitän der französischen Nationalmannschaft?</h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Was ist der Spitzname der französischen Nationalmannschaft?</h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Wie oft war Frankreich Fußball-Weltmeister?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Seit wann ist Didier Deschamps Nationaltrainer Frankreichs?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Wer schoss das Golden Goal für Frankreich im EM-Finale 2000?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Wie viele Spieler im EM-Kader Frankreichs, spielen in der heimischen Ligue 1?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Welcher Spieler war in der EM-Qualifikation der beste Torschütze der Franzosen?</strong></h2></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

Gegen den amtierenden Weltmeister hofft die deutsche Auswahl auf die ersten wichtigen Punkte in Gruppe F, um das Zwischenziel Achtelfinale zu erreichen. Der Kontinentalwettbewerb wird in diesem Jahr erstmals in elf verschiedenen Arenen und Ländern ausgetragen. Die beiden Halbfinal-Begegnungen (6./7. Juli) sowie das Finale (11. Juli) finden im Londoner Wembley-Stadion statt.

Viel Spaß beim Raten!