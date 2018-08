Quiz zum Weindorf in Stuttgart Testen Sie Ihr Wissen rund um das Weinfest

Von red 26. August 2018 - 06:00 Uhr

Am 29. August geht das Stuttgarter Weindorf in die 42. Runde. Foto: Stuttgart-Marketing GmbH Christoph Düpper

Am 29. August startet das 42. Stuttgarter Weindorf. Wie gut kennen Sie sich mit dem Fest und den edlen Tropfen aus? In unserem Quiz können Sie Ihr Wissen testen.

Stuttgart - Am Mittwoch, den 29. August, ist es für die Weinliebhaber wieder so weit: Das Weindorf beginnt und versorgt Stuttgart mit den besten regionalen Weinen. Für zwölf Tage können die Besucher auf dem Markt- und Schillerplatz sowie in der Kirchstraße in der Innenstadt württembergischen und badischen Wein und Spezialitäten aus der Region genießen. Zu den kulinarischen Verköstigungen wird ein buntes und vielfältiges Programm geboten.

Lesen Sie hier die nervigsten Weinsprüche.

Seit 42 Jahren findet das Weindorf nun schon statt und hat sich damit in Stuttgarts Kulturangebot fest etabliert. Doch wie gut kennen Sie sich mit dem Weindorf aus? Testen Sie ihr Wissen rund um das Fest und die edlen Tropfen in unserem Quiz: