1 Unser VfB-Zitate-Quiz für das Wochenende. Kennen Sie alle Urheber? Foto: Baumann

Die Fußballbranche ist ein steter Quell von Zitaten, die auch Jahre später noch zum Schmunzeln anregen. Auch beim VfB Stuttgart. Wir haben zehn Sprüche herausgesucht und wollen wissen, ob Sie alle Urheber kennen.

Stuttgart - „Ich habe ihn nur ganz leicht retuschiert“, ließ einst Fußball-Philosoph Olaf Thon nach einem rüden Foul wissen, während sich Bruno Labbadia darüber aufregte, dass „alles von den Medien hochsterilisiert“ werde. Lukas Podolski gab sich derweil pragmatisch und entschlüsselte den Mythos Fußball, indem er sagte, es sei „ganz einfach: Rein das Ding und ab nach Hause.“ Darüber grübelte Lothar Matthäus so lange, bis für ihn klar war: „Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken.“

Sie sehen, Fußballer-Zitate sind ein steter Quell der Freude. Auch Jahre später sorgen sie noch für Lacher. Das gilt auch für Sprüche, die von Akteuren des VfB Stuttgart geprägt wurden. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt und wollen nun von Ihnen wissen, ob Sie alle Urheber kennen. Viel Vergnügen bei unserem „VfB-Zitate-Quiz“!

<section><h2><h2><strong>VfB-Zitate-Quiz</strong></h2></h2><p><p>Kennen Sie die Urheber?</p></p></section><section><h2><h2><strong></strong>Den Ball haut man entweder ins Tor – oder in den Neckar!</h2></h2></section><section><h3><h2><strong></strong><span style="color: black;">"Unser Schiff hat Schlagseite. Es lässt sich nur wieder aufrichten, wenn wir alle auf dieselbe Seite gehen."</span></h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong><span style="color: black;">"Die hab ich noch nicht probiert, aber im Allgemeinen mag ich Geflügel."</span></h2></h3></section><section><h3><p><strong></strong> <span style="color: black;">"Es lohnt sich wieder, die Trainingsklamotten zu waschen, sie sind wieder nass."</span></p><h2> </h2></h3></section><section><h3><p><strong></strong> <span style="color: black;">"Es ist kein Managerspiel, wo ich irgendeinen Spieler anklicken kann, und den dann zum VfB Stuttgart transferieren kann, so läuft das Geschäft nicht."</span></p><h2> </h2></h3></section><section><h3><p><strong></strong> <span style="color: black;">"Ach, der Lothar, es ist immer dasselbe: viele Worte, wenig Erfolg. Wenn er als Trainer mal einen richtigen Titel gewonnen hat, darf er zu mir kommen und etwas sagen."</span></p><h2> </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong><span style="color: black;">"Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt."</span></h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong><span style="color: black;">"Im Großen und Ganzen war es ein Spiel, das, wenn es anders läuft, auch anders hätte ausgehen können."</span></h2></h3></section><section><h3><p><strong></strong> <span style="color: black;">"Das Schlechteste am heutigen Spiel ist, dass ich nichts zu meckern habe."</span></p><h2> </h2></h3></section><section><h3><h2>"Entweder ich gehe links vorbei, oder ich gehe rechts vorbei."</h2></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>