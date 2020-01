1 Das Endspiel der NFL (National Football League) steht an. Testen Sie jetzt Ihr Fachwissen. Foto: AP

Der 54. Super Bowl steht an. Anlässlich des weltweit beachteten Endspiels im American Football wollen wir Ihr Fachwissen auf die Probe stellen und haben ein Quiz mit zehn Fragen zusammengestellt.

Miami - Football-Fans überall auf dem Globus warten schon gespannt – der 54. Super Bowl steht in den Startlöchern. In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar (ab 0.30 Uhr, via DAZN/ProSieben Maxx) duellieren sich die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs um den Titel, der zugleich auch als inoffizieller Weltmeistertitel gilt. Es ist ein Endspiel zwischen zwei Mannschaften, von denen keine als wirklicher Favorit gehandhabt wird. Vor allem die Quarterbacks beider Teams, Jimmy Garoppolo (49ers) und Patrick Mahomes (Chiefs), spielten 2019 eine außerordentlich gute Saison.

Gewinnen die 49ers, würden sie in ihrer Ring-Anzahl mit den in dem Bereich an der Spitze stehenden Pittsburgh Steelers und den New England Patriots gleichziehen. Gewinnen die Chiefs, wäre es der erste Super Bowl-Titel in der Karriere von Head Coach Andy Reid. Zuletzt stand er mit den Philadelphia Eagles in der Saison 2004 im Finale - verlor jedoch gegen die Patriots. Reid hätte mit einem Sieg 49ers-Coach Kyle Shanahan etwas voraus, der als Assistenztrainer bei den Atlanta Falcons 2016 ebenfalls im Super Bowl gegen die Patriots verlor.

Doch wie gut kennen Sie sich eigentlich im American Football aus? Testen Sie Ihr Fachwissen mit unserem Quiz!