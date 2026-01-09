Quitters Day: An diesem Freitag ist der Tag der Aufgeber

Der zweite Freitag im Januar ist berüchtigt: Quitter's Day. Viele scheitern genau jetzt an guten Vorsätzen wie Sport, Ernährung oder weniger Alkohol. Eine Übersicht, was sich nach zwei, vier und sechs Wochen im Körper verändert, wenn man doch dranbleibt.
Halten Sie noch durch? Dann gehören Sie schon zur Minderheit. Denn heute ist Quitter's Day. So nennen Verhaltensforscher den zweiten Freitag im Januar - jenen Punkt im Jahr, an dem die meisten Menschen ihre Neujahrsvorsätze wieder fallen lassen. Die Motivation ist weg, der Alltag hat gewonnen, der innere Schweinehund feiert ein stilles Comeback.