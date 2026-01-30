Quinton Aaron: Blind Side-Star hatte einen Schlaganfall

Sorge um "Blind Side"-Star Quinton Aaron: Der Schauspieler hatte einen Schlaganfall. Seine Familie erklärt nun, wie es dem 41-Jährigen geht.

Schauspieler Quinton Aaron (41) erholt sich derzeit von einem Schlaganfall. Das hat die Familie des "Blind Side"-Stars bekannt gegeben. Sie veröffentlichte eine Erklärung und verriet darin, wie es dem 41-Jährigen geht. "Wir sind dankbar für die überwältigende Liebe, Unterstützung und Gebete, die Quinton in den letzten Tagen von seinen Fans, der Öffentlichkeit und unserer besorgten Gemeinschaft erhalten hat", heißt es in dem Statement laut "ABC News".

"Auf dem Weg der Besserung" "Um alle auf den neuesten Stand zu bringen: Er hatte einen Schlaganfall. Er ist bei Bewusstsein, ansprechbar und auf dem Weg der Besserung. Die Familie Aaron hat viel zu tun, um ihrem geliebten Angehörigen zu helfen, wird aber alle über Quintons Gesundheitszustand auf dem Laufenden halten, sobald wir es für angebracht halten."

Die Angehörigen des Schauspielers wiesen in ihrem Statement außerdem darauf hin, dass alle Informationen über den Gesundheitszustand von Aaron, die nicht von seiner direkten Familie über deren Sprecherin Liana Mendoza kommen, "nicht als Tatsacheninformationen angesehen werden sollten". Die Familie erklärte weiter, dass es "rechtliche Konsequenzen" für diejenigen geben werde, die ohne Zustimmung über seinen Gesundheitszustand sprechen.

Über die gesundheitlichen Probleme und einen Krankenhausaufenthalt von Quinton Aaron hatte Anfang dieser Woche zuerst das Promiportal "TMZ" berichtet.

Durchbruch mit "Blind Side" 2009

Quinton Aaron wurde durch seine Rolle des Michael Oher an der Seite von Sandra Bullock in der Filmbiografie "Blind Side - Die große Chance" aus dem Jahr 2009 bekannt. Der Film spielte über 300 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Aarons Darstellung des ehemaligen NFL-Spielers Michael Oher wurde hochgelobt. Bullock gewann für ihre Rolle der Leigh Anne Tuohy den Oscar als beste Hauptdarstellerin.