1 Quincy Jones ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Foto: dpa/Henning Kaiser

Ob als Produzent, Sänger oder Komponist: Er gehörte zu den ganz Großen der Musikbranche. Die Kulturwelt trauert um Quincy Jones.











Die US-Musiklegende Quincy Jones ist tot. Der Produzent und Komponist sei am Sonntagabend (Ortszeit) in seinem Haus in Bel Air in Los Angeles im Kreise seiner Familie gestorben, teilte sein Sprecher Arnold Robinson mit. Jones wurde 91 Jahre alt.