Quilt-Ausstellung in Böblingen: Die stichhaltigste Ausstellung der Stadt

Mehr als 300 Sterne haben Quilterinnen aus aller Welt auf diese Stoff-Decke genäht.

Der Stoff, aus dem die deutsch-amerikanische Freundschaft ist: Noch bis Sonntag sind mehr als 100 Quilts in der alten Feuerwache in Böblingen zu sehen.











Selten hat man so leuchtende Farben, so geschmackvoll arrangierte Formen, soviel Handwerkskunst auf höchstem Niveau gesehen. In der Alten Feuerwache in der Waldburgstraße 104 in Böblingen zeigen die Black Forest Quilters mehr als 100 Arbeiten: Steppdecken, Wandbehänge und Designermode von 35 Künstlerinnen, der einzige Mann darunter möge verzeihen, wenn man ihn mit zu den Künstlerinnen zählt.