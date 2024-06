1 Die Stadt Waiblingen will den Postplatz und die Querspange umgestalten. Foto: stz/Pascal Thiel

Wegen Dreck und Gestank machen viele Waiblinger einen großen Bogen um die Passage der Querspange. Diese soll bald Geschichte sein und einen neuen Zweck erfüllen.











Ein ziemlich unwirtlicher Ort – so ließe sich die Passage der Querspange in Waiblingen beschreiben. Angesichts von Müll und Gestank machen viele Waiblingerinnen und Waiblinger einen großen Bogen um den Durchgang, über den Fußgänger vom Supermarkt Rewe am Postplatz unter der Straße hindurch zur Zentralklinik und der Apotheke auf der anderen Straßenseite gelangen können. Sie gehen stattdessen lieber einige Meter weiter und nutzen den Zebrastreifen.