Querspange obere Königstraße: Ein neuer Belag für die Busspur

Angesichts des asphaltierten Flickenteppichs werden die Belagsarbeiten an der Querspange obere Königstraße wohl noch eine ganze Weile andauern. Foto: /privat

2011 wurde der Bereich obere Königstraße umfassend neu gestaltet. Die Busspur ist allerdings seit einigen Jahren ein Flickenteppich und muss erneuert werden.











Ein Baustellen-Lindwurm trennt zurzeit den Fußgängerzonenbereich in der Oberen Königstraße. Wer von der Marienstraße Richtung Hauptbahnhof oder Schlossplatz will oder umgekehrt, muss einen Umweg in Kauf nehmen. Es ist offensichtlich: Das Tiefbauamt der Stadt Stuttgart nimmt dort Belagsarbeiten vor. Und diese Arbeiten werden raumgreifender: Im Vergleich zur Situation Anfang der zweiten Oktoberhälfte, die hier im Bild zu sehen ist, hat sich der Baustellen-Lindwurm in seiner Länge inzwischen fast verdoppelt. Und der Flickenteppich mit den vielen asphaltierten Ausbesserungen, der in dem Bild vor der Baustelle zu sehen ist, legt nahe, dass er noch an Länge zunehmen wird.