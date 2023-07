1 Eine berührende Verbindung: Lara Lindmayer versucht, ihrem Freund Mike Glemser möglichst viel Kraft zu geben. Foto: red

Lara Lindmayer ist eine enorm wichtige Stütze für den Eishockeyspieler aus Stuttgart, der seit mehr als sieben Wochen vom Hals abwärts gelähmt im Krankenhaus in Murnau liegt – und nun wieder selbstständig atmen kann.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist noch nicht lange her, da fühlte sich Lara Lindmayer beim Eishockey unbeschwert, entspannt, glücklich. Sie jubelte mit den Starbulls Rosenheim, freute sich über jede gelungene Aktion ihres Freundes Mike Glemser. Doch seit der Oberligist in den Play-offs um den Aufstieg in die zweite Liga kämpft, ist alles anders. Ganz anders. Lara Lindmayer war zwar auch bei den beiden Siegen im Achtelfinale gegen die Leipzig Icefighters in der Arena, Freude kann sie jedoch keine mehr empfinden. Denn Mike Glemser wird hier nie mehr spielen.