Querelen im Verband: Eisschnelllauf-Verbände fordern Ende der Petzold-Sanktionen

Die Eisschnelllauf-Landesverbände fordern die sofortige Aufhebung der Sanktionen gegen Fridtjof Petzold. Sie kritisieren das Vorgehen des Dachverbandes DESG als unverhältnismäßig und satzungswidrig.
Berlin - Die Landesverbände fordern die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft dazu auf, die Sanktionen gegen Fridtjof Petzold mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Das geht aus einem Schreiben der neun Verbände an das Präsidium des Dachverbandes hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die DESG war für eine Reaktion angefragt. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.