Querdenker-Kinder in Baden-Württemberg

1 Aus Protest gegen die Coronaregeln ließen manche Eltern ihre Kinder daheim. Foto: Imago/Wolfgang Maria Weber

Wegen der Test- und Maskenpflicht haben radikale Gegner der Coronamaßnahmen ihre Kinder nicht mehr zur Schule geschickt. Die meisten sind mittlerweile zurück, doch der Wiederanfang ist kein Selbstläufer.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auch mehr als zwei Monate nach dem Auslaufen der Test- und Maskenpflicht an den Schulen im Land gibt es immer noch Schüler, die nicht in ihre Klassen zurückgekehrt sind. Das hängt oft mit der Ablehnung von Coronamaßnahmen zusammen. Es handele sich „um einige wenige Fälle“, erklärte ein Sprecher des Kultusministeriums auf Anfrage. Zahlen nannte er nicht. Wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab, sind aber in allen vier Regierungsbezirken noch Zwangsgeldverfahren gegen Eltern wegen längerer und teilweise anhaltender Verstöße gegen die Schulpflicht ihrer Kinder anhängig.