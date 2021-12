1 Gegner der Corona-Maßnahmen demonstrieren am Abend in Stuttgart (Archivbild). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Stuttgart - Der Protest in der Pandemie flammt wieder stärker auf: Kritiker der Corona-Maßnahmen haben am Mittwochabend in Stuttgart demonstriert. Anders als zuvor in anderen Städten im Land war der Protest in der Landeshauptstadt angemeldet gewesen, wie ein Sprecher der Polizei am Abend berichtet. Die Pressestelle der Stadt Stuttgart war am Abend nicht mehr erreichbar.

„Keine besonderen Vorkommnisse“, meldete der Polizeisprecher gegen 18 Uhr etwa zwei Stunden nach Beginn der Kundgebung. Die Demonstration führte die Teilnehmer vom Karlsplatz über den Rotebühlplatz und wieder zurück. Die Stuttgarter Beamten kündigten an, den Corona-Protest im Blick zu behalten. Wie viele Menschen sich an der Kundgebung beteiligten, war laut Polizei zunächst unklar.

Zuletzt war es bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen im Südwesten zu Gewalt gekommen: Ausschreitungen am Samstag in Reutlingen, sechs Verletzte Polizisten in Mannheim am Montag. Die Polizei sieht einen Trend zu solchen unangemeldeten Aktionen.

Gewaltsame Proteste im Land

So waren in Mannheim am Montagabend bis zu 2000 Menschen aus Protest gegen die Corona-Politik durch die Stadt gezogen – trotz eines Verbots und ohne eine Anmeldung für eine solche Kundgebung. Als die Stadt die Veranstaltung untersagt und die Polizei Platzverweise ausgesprochen habe, sei der Platz auf einen Schlag von Menschen „geflutet“ worden, sagte ein Polizeisprecher. Man gehe davon aus, dass es sich bei dem Protest um eine abgesprochene Aktion gehandelt habe. Die Teilnehmer hätten sich offenbar über die sozialen Medien vernetzt. Im Verlauf des Abends wurden sechs Polizisten verletzt.

Auch in Karlsruhe, Bruchsal, Ettlingen, Rheinstetten, Karlsdorf-Neuthard, Tübingen und Villingen-Schwenningen gab es am Montagabend mehrere teils nicht angemeldete Versammlungen und Zusammenkünfte gegen die Corona-Maßnahmen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Mindestabstände nicht eingehalten und in vielen Fällen fehlten Mund-Nasen-Bedeckungen. In Karlsruhe überwanden mehrere Menschen bei einer Demo eine Polizeikette, nachdem sie Polizeiangaben zufolge von einem Teilnehmer aufgestachelt worden waren.