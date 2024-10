„Querdenken“-Prozess in Stuttgart: Ballwegs Anwälte stellen viele Anträge

1 Michael Ballweg (zweiter von rechts) mit seinem vierköpfigen Anwaltsteam. Foto: Lichtgut/Julian Rettig (Archiv)

Der zweite Verhandlungstag kommt nur schleppend in Gang – und endet mit einem Befangenheitsantrag des Verteidigerteams gegen die Vorsitzende Richterin.











„Die Frau war fertig“, ruft ein Prozessbeobachter dem Anwaltsteam von Michael Ballweg zu, und lacht dabei. Gemeint ist eine Kriminalhauptkommissarin, die der Ermittlungsgruppe zum Fall des „Querdenken“-Initiators angehörte. Mehr als zwei Jahre nach einer ersten Vernehmung des IT-Unternehmers aus Stuttgart soll sie über diese berichten. Bis weit in den Nachmittag hinein befragt sie das Anwaltsteam nach ihren Erkenntnissen. Ein ums andere Mal wiederholt sie, dass sie sich auf Fragen zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen von Ballweg vorbereitet habe, wie es in ihrer Ladung steht. Und betont, dass sie gerne zur Auswertung etwas sagen werde, wenn sie sich davor in die Akten vertiefen und dann Detailfragen beantworten kann. Der Angeklagte Ballweg fragt sie, ob sie wisse, was gewerbsmäßiger Betrug sei. Als sie das bejaht, will er sie abfragen, die Definition aufsagen lassen. Die Vorsitzende Richterin geht dazwischen, sie lässt diese Frage nicht zu. Der Satz „Die Frau war fertig“ ruft bei Umstehenden am Ausgang Gelächter hervor, als diese stundenlange Vernehmung vorbei ist.