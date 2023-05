1 Kleinvenedig, wo ein doppelter Grenzzaun Konstanz wegen Corona von seiner Nachbarstadt Kreuzlingen trennte, soll zum Schauplatz der Kundgebung werden. Foto: dpa/Felix Kästle

Die Nachricht hat überrascht: Die große Querdenker-Demo zieht von Berlin nach Konstanz. Verantwortlich ist ein Weltenbummler, der am See Großes vorhat.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Konstanz - Üblicherweise wird die Konstanzer Innenstadt samstags von Einkaufstouristen aus der Schweiz überrannt. Am Samstag, 3. Oktober, sind wegen des Tags der Deutschen Einheit die Geschäfte geschlossen. Voll dürfte es dennoch werden. Denn die Stadt am südlichsten Zipfel des Landes soll an diesem Tag zum bundesweiten Hotspot des Protests gegen die Corona-Maßnahmen werden. Unter dem Motto „Friede, Freiheit, Liebe“ wolle man sich am Festplatz Kleinvenedig versammeln, erklärte der örtliche Organisator Gerry Mayr. Dazu plant er eine Menschenkette, die von Konstanz über die Schweiz und Bregenz bis ins 127 Kilometer entfernte Lichtenstein reichen soll.