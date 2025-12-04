Christian Kohlund alias Thomas Borchert ermittelt im neuen "Zürich-Krimi". Die beliebte Reihe gehört zu den Donnerstagskrimis im Ersten - einem Sendeplatz mit besonderem Konzept.
Am heutigen Donnerstagabend schlägt im Ersten wieder die Stunde der Krimi-Fans: Christian Kohlund (75) schlüpft im "Zürich-Krimi" erneut in die Rolle des Anwalts Thomas Borchert. In "Borchert und der Schlüssel zum Mord" bekommt es der "Anwalt ohne Lizenz" mit einer perfiden Intrige zu tun, die tödliche Folgen hat. Gemeinsam mit seiner Kanzleipartnerin Dominique Kuster (Ina Paule Klink, 42) vertritt er einen Mandanten, dessen Unschuldsbeteuerungen niemand Glauben schenken will...