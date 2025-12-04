Christian Kohlund alias Thomas Borchert ermittelt im neuen "Zürich-Krimi". Die beliebte Reihe gehört zu den Donnerstagskrimis im Ersten - einem Sendeplatz mit besonderem Konzept.

Am heutigen Donnerstagabend schlägt im Ersten wieder die Stunde der Krimi-Fans: Christian Kohlund (75) schlüpft im "Zürich-Krimi" erneut in die Rolle des Anwalts Thomas Borchert. In "Borchert und der Schlüssel zum Mord" bekommt es der "Anwalt ohne Lizenz" mit einer perfiden Intrige zu tun, die tödliche Folgen hat. Gemeinsam mit seiner Kanzleipartnerin Dominique Kuster (Ina Paule Klink, 42) vertritt er einen Mandanten, dessen Unschuldsbeteuerungen niemand Glauben schenken will...

Viele eigenwillige Ermittler Der "Zürich-Krimi" gehört zu den etablierten Donnerstagskrimis im Ersten - einem Sendeplatz, der nach einem besonderen Konzept funktioniert. Auf Anfrage von spot on news erklärt Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto Film, was diese Reihen auszeichnet: "Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Donnerstagskrimis im Ersten sind ihr einendes Element." Jede Reihe lade "in eine andere Region in Deutschland oder im europäischen Ausland" ein, deren "Traditionen und Menschen den Ermittlungen ihren ganz eigenen Ton geben".

So entstehe "eine unverwechselbare Mischung aus Spannung und Lokalkolorit, die mit ihrer besonderen Atmosphäre den Hintergrund prägt". Auch bei den Ermittlerfiguren setzt die ARD bewusst auf Abwechslung, "ein buntes Kaleidoskop an eigenwilligen Persönlichkeiten": Dafür sind donnerstags "Streifenpolizisten, Kommissare, Kriminalpsychologen, Staatsanwälte, Rechtsanwälte ebenso wie ehemalige Taxifahrer, Spione und Detektive" im Einsatz.

Gleichmäßig über Europa verteilt

Eine Bevorzugung bestimmter Drehorte gibt es laut Pellander nicht: "Kein Standort kommt öfter vor, die Teams am Donnerstagabend sind über ganz Deutschland und im europäischen Ausland verteilt." Das Portfolio umfasse sowohl Großstädte als auch ländliche Regionen. In den kommenden Monaten ermitteln etwa Katharina Schlothauer und Eugene Boateng im "Flensburg-Krimi" (18.12.) an der Flensburger Förde, Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse in "Nord bei Nordwest" (29.1., 5.2.) an der Lübecker Bucht sowie Hary Prinz und Anna Unterberger im "Steirerkrimi" (12.2.) in Österreich. Die neue Donnerstagskrimi-Reihe "Der Salzburg-Krimi" mit Fritz Karl, Lisa Schützenberger und Franz Josef Danner startet voraussichtlich am 26. Februar 2026.

Der 23. Zürich-Krimi läuft am 4. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten. In Episodenrollen sind unter anderem Sophie Pfennigstorf, Helgi Schmid und Alexandra von Schwerin zu sehen. Mit "Borchert und die Glut des Bösen" folgt am 22. Dezember dann schon ein weiterer Fall. In der ARD-Mediathek stehen alle bisherigen 22 Filme der Reihe als Boxset zur Verfügung.

Folgende Donnerstagskrimis werden in den nächsten Wochen ausgestrahlt

Der Zürich-Krimi (seit 2016)

Der Flensburg-Krimi (seit 2021)

Nord bei Nordwest (seit 2014)

Steirerkrimis (seit 2017)

Der Salzburg-Krimi (neue Reihe)

Weitere Krimireihen auf dem Donnerstags-Sendeplatz (chronologisch)

Kommissar Dupin (seit 2014) mit Pasquale Aleardi, Jan Georg Schütte und Gisa Flake

Ein Usedom-Krimi (seit 2014) mit Katrin Sass

Der Bozen-Krimi (seit 2015) mit Chiara Schoras und Gabriel Raab

Die Füchsin (seit 2015) mit Lina Wendel und Karim Chérif

Der Kroatien-Krimi (seit 2016) mit Jasmin Gerat

Wolfsland (seit 2016) mit Yvonne Catterfeld und Götz Schubert

Der Wien-Krimi: Blind ermittelt (seit 2018) mit Philipp Hochmair und Andreas Guenther

Der Amsterdam-Krimi (seit 2018) mit Hannes Jaenicke und Fedja von Huêt

Die Bestatterin (seit 2019) mit Anna Fischer und Christoph Letkowski

Der Irland-Krimi (seit 2019) mit Désirée Nosbusch

Ein Krimi aus Passau (seit 2020) mit Marie Leuenberger und Michael Ostrowski

Der Masuren-Krimi (seit 2021) mit Claudia Eisinger, Sebastian Hülk und Karolina Lodyga

Der Dänemark-Krimi (seit 2021) mit Marlene Morreis und Nicki von Tempelhoff

Seeland - Ein Krimi vom Bodensee (seit 2022) mit Hayal Kaya und Julian Bayer

Tod am Rennsteig (seit 2023) mit Bernhard Conrad und Kristin Suckow

Der Bremerhaven-Krimi (seit 2023) mit Elena Uhlig, Cynthia Micas, Bernd Hölscher, Lukas Zumbrock

Der Krimi aus Brandenburg (seit 2025) mit Alina Stiegler und Anton Rubtsov

Kommende neue Donnerstagskrimi-Reihen