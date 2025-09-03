Queerfilmfestival in Stuttgart: „Queere Menschen wurden oft lächerlich gemacht oder mussten sterben“

Viele Darstellungen von queeren Menschen in Filmen haben wenig mit der Realität zu tun. Die 18 Filme beim Queerfilmefestival 2025 in Stuttgart können das besser.
Wenn Phillip Schmölz an frühere Filme zurückdenkt, ärgert er sich. „Wenn überhaupt mal queere Menschen in Filmen gezeigt wurden, dann hatten diese oft wenig mit der Realität zu tun.“ Denn der 37-Jährige kennt queere Menschen und weiß, was sie beschäftigt. Er arbeitet für BerTA Stuttgart, eine Beratungsstelle für Regenbogenfamilien, und ist zudem an der Organisation des Queerfilmfestivals Stuttgart beteiligt. Die Filme, die dort gezeigt werden, seien dagegen näher dran an dem, was queeres Leben ausmacht, sagt er.