Queerfeministische Filmtage: Sexarbeit, Samenspende und schwangere trans Männer auf der Leinwand

Queerfeministisches Kino im Kessel: „Through her* eyes" zeigt ab 3. Juni internationale FLINTA-Perspektiven: Dokumentationen, Kurzfilme und Diskussionen. Der Eintritt ist frei.
Filmfans (und Sommer-Muffel, die keine Lust auf Freibad und Co. haben) aufgepasst: Ab Mittwoch, 3. Juni verwandeln sich drei Orte im Kessel in Kinos mit Haltung. Die queerfeministischen Filmtage „Through her* eyes“ sind zurück und bringen internationale Perspektiven auf die Leinwand, die sonst oft unsichtbar bleiben. Das gibt es zu sehen.